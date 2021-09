Gorgée! Les pénuries de stock PS5 pourraient durer jusqu’en 2023

Vous ne pourrez peut-être pas acheter facilement une PlayStation 5 avant 2023, en supposant que la demande se maintienne et que les pénuries de matériaux pour les semi-conducteurs persistent. Alors que Sony a souligné qu’il s’était procuré les composants nécessaires pour atteindre ses objectifs, le Stock PS5 La situation reste un véritable défi dans le monde, les fans étant obligés de prêter une attention particulière aux sites Web des détaillants afin d’acheter la plate-forme de nouvelle génération.

« L’offre de puces restera très limitée jusqu’en septembre de l’année prochaine au moins », a déclaré Takeshi Kamebuchi, directeur de l’activité semi-conducteurs de Toshiba. « Dans certains cas, il se peut que certains clients ne soient pas pleinement servis avant 2023. » Toshiba prévoit d’investir 60 milliards de yens (environ 545 millions de dollars) pour soutenir la production de semi-conducteurs au cours des trois prochaines années, et pourrait même construire une autre usine pour répondre à la demande.

Kamebuchi a en fait spécifiquement fait référence aux jeux vidéo, soulignant que «les fabricants de consoles de jeux sont parmi les clients les plus exigeants, et je suis sincèrement désolé pour leur frustration car aucun d’entre eux n’est satisfait à 100%». Ainsi, le matériel pourrait très bien rester rare jusqu’en 2022 et au-delà, alors. Si vous n’avez pas encore de PS5, j’espère que vous pourrez bientôt vous en procurer une.