Gore Verbinski pour adapter une histoire de George RR Martin

Gore Verbinski, Bien qu’il ne soit pas autant une figure médiatique que les autres cinéastes de l’industrie à succès, il est un nom extrêmement important qui a réalisé de grands succès estivaux comme la trilogie originale de « Pirates des Caraïbes« Ou »Rang», Considéré comme l’un des meilleurs films d’animation de ces dernières années.

Le cinéaste n’a pas été très près des projecteurs depuis qu’il a sorti en 2016 « Un remède pour le bien-être», Film d’horreur avec Dane Dehaan dans lequel un jeune homme est piégé dans un mystérieux centre thérapeutique dans le Alpes suisses. Tout semble indiquer qu’il se prépare déjà à son retour par la main de Netflix et une adaptation au travail de George RR Martin.

Lors d’une récente interview avec Collider, le cinéaste aurait commenté quelques détails sur son nouveau projet. « L’un des scripts est basé sur une histoire courte de George RR Martin appelé ‘Sandkings‘, qui est une histoire courte brillamment tordue que j’aime. «

Verbinski Je pense également qu’il travaille aux côtés de l’écrivain et scénariste britannique Dennis Kelly, connu internationalement pour être le créateur de « utopie», Série qui a inspiré la série créée par Amazone l’année dernière, qui a été annulée après sa première saison. «La série britannique originale est brillante et Dennis il fait l’adaptation, donc je suis excité à ce sujet », commenterait-il.

« Sandkings»A été publié en 1979 et raconte l’histoire d’un membre de la haute société d’un monde extraterrestre qui s’intéresse aux animaux exotiques, ce qui l’amène à en apprendre davantage sur eux et à acheter des créatures ressemblant à des insectes avec une reine et qui sont divisées par couleur entre chaque colonie.

Chaque colonie de ces créatures est combattue dans des guerres armées contre d’autres comme divertissement pour leurs «propriétaires», bien que l’histoire présenterait une torsion avec un secret terrifiant concernant la vraie nature de ces créatures. John Baldecchi sera en charge de produire l’adaptation, après avoir collaboré avec Verbinski dans « Le mexicain».

Martin a été décoré du prix Nébuleuse. Il a initialement pensé à en faire une saga, mais a cru que « ce ne serait pas si grand ». Actuellement, l’écrivain considère qu’il s’agit de sa réalisation la plus réussie avant de commencer à écrire « Un jeu de trônes», Le premier opus de sa série de romans désormais acclamée.