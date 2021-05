Gordon Ramsay révèle ce qu’il choisirait pour le dernier repas

Le choix de Gordon Ramsay pour son dernier repas est aussi élégant que ce à quoi vous vous attendez d’un homme qui détient actuellement sept étoiles Michelin.

En tant que chef dont la cuisine l’a conduit non seulement au prestige du restaurant, mais aussi à la renommée et à la célébrité en tant qu’animateur souvent grossier d’émissions comme Hell’s Kitchen et Kitchen Nightmares, le jeune homme de 54 ans répond à ce qu’il mangerait si c’était son le dernier repas sur la planète sera toujours intéressant.

Gordon Ramsay. Crédit: PA

Regardons les choses en face, il ne va jamais manger des haricots sur du pain grillé. Alors qu’est-ce qu’il voulait?

Parlant à Bon Appetit en 2009, Ramsey a opté pour le poisson, en optant pour le bar. Il ne le voulait pas seulement avec quelques petits pois et des pommes de terre nouvelles non plus.

« Le bar est le roi des poissons », a-t-il expliqué.

« Donc, mon idée du dernier repas parfait serait un beau filet, poêlé avec une légère sauce à l’oseille, ou servi rôti avec des artichauts et une crème fraîche à la ciboulette. »

La sauce à l’oseille et les artichauts avec une crème fraîche roulent juste sur la langue, n’est-ce pas. Il est certes très savoureux.

Le chef écossais, comme tout le monde au cours de l’année dernière, a été contraint de trouver de nouveaux passe-temps au cours de l’année écoulée, car le travail a ralenti ou a été réduit pendant la pandémie.

Il y avait, bien sûr, son rôle de présentateur en tant qu’animateur de la nouvelle émission de quiz Bank Balance, qui a reçu des critiques mitigées.

Certains ont accusé l’émission de la BBC d’être une arnaque de Million Pound Drop de Channel 4 en raison de l’objectif des deux émissions étant que les candidats atteignent la fin de l’émission avec autant d’argent que possible plutôt que de le construire au fur et à mesure. .

Une personne a demandé à Twitter: « N’est-ce pas Banque Équilibre essentiellement une copie de le Chute d’un million de livres? #Solde bancaire. »

Alors que quelqu’un d’autre a écrit: « @Gordon Ramsay est mon plaisir coupable mais je n’ai pas pu regarder cette émission. C’est comme le Chute d’un million de livres mais avec une planche d’équilibre lol et un énorme arrêt. #Pardon Pas désolé #Solde bancaire. »

Un autre a ajouté: « Est-ce que c’est comme Chute d’un million de livres mais avec les payeurs de redevances de télévision qui financent encore une autre célébrité millionnaire? Je préfère regarder la carte de test gratuitement. «

Peut-être plus surprenant est l’ascension du chef vers la célébrité sur TikTok. Selon le chercheur HypeAuditor, Ramsay était l’utilisateur britannique de TikTok à la croissance la plus rapide, ses abonnés ayant atteint plus de 16 millions de personnes.

La popularité de Ramsay sur la plate-forme est due à une gamme de bouffonneries qui vont de l’évaluation de la nourriture des gens au partage de conseils de cuisine, et même au fait que le personnel au service au volant soit médiocre lors de la commande chez eux.

Ramsay est devenu un peu une star sur TikTok. Crédits: TikTok / Gordon Ramsay

Plus récemment, cela comprenait un pauvre employé de Costa Coffee qui servait un bacon Ramsay au micro-ondes sans impression dans le cadre d’un sandwich au petit-déjeuner.