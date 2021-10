Gordon Ramsay réplique à Steve Allen pour ses commentaires sur la « honte corporelle » à propos de sa fille Tilly

Gordon Ramsay a riposté à Steve Allen à la suite de ses commentaires de « honte corporelle » à propos de sa fille.

Naturellement, Gordon n’a pas été trop impressionné par les commentaires et a maintenant critiqué Allen, disant qu’il ne resterait pas les bras croisés et laisserait quelqu’un ridiculiser son enfant pour son apparence.

S’exprimant lors d’un Instagram Live, la femme de 54 ans a déclaré: « Cela m’a rendu très fier qu’elle se soit levée et ait dit: » Je ne prends pas ça « .

Crédit : Alamy

« Elle a 19 ans pour l’amour de Dieu – lui cassant la gueule et fréquentant l’université par Zoom et apprenant les mouvements les plus extraordinaires avec Nikita [Kuzmin].

« Je pense que c’était une bouffée d’air frais à ce niveau de se lever et de dire: » Nous n’allons pas tolérer cela « . »

Allen a fait ses remarques controversées en discutant de la performance de Tilly sur Venez danser strictement.

Après avoir pris le message d’un auditeur, le DJ a déclaré qu’il « en avait déjà marre d’elle » et qu’il pensait qu’elle était une « petite chose potelée ».

Il a dit: « Tilly Ramsay est sur Celebrity MasterChef Australie, est-elle? Eh bien, elle ne peut pas s’épanouir et bien danser, je m’ennuie déjà avec elle.

Crédit : Alamy

« C’est une petite chose potelée, n’est-ce pas ? Tu as remarqué ? C’est probablement son père qui cuisine, j’imagine.

À la suite des commentaires, Tilly est revenue vers Allen, l’exhortant à être plus gentil avec ses mots, mais disant qu’elle ne laisserait personne faire de commentaires sur son poids.

Dans une publication sur Instagram, le jeune homme de 19 ans a déclaré: « J’essaie de ne pas lire et écouter les commentaires et la négativité, mais le fait d’être récemment appelé sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans est un pas de trop.

« Steve, s’il te plaît, n’hésite pas à exprimer tes opinions, mais je mets fin aux commentaires sur mon apparence. C’est vraiment dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative.

Crédit : Instagram/BBC

« Ce n’est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier commentaire fait sur mon apparence et je l’accepte et j’apprends à m’accepter.

« Mais s’il vous plaît rappelez-vous que les mots peuvent faire mal et à la fin de la journée, je n’ai que 19 ans et je suis tellement reconnaissant pour toutes les opportunités incroyables auxquelles j’ai pu participer et je comprends qu’être aux yeux du public vient évidemment avec ce sont ses propres répercussions et j’en suis conscient depuis mon plus jeune âge.