Gordon Ramsay réagit à TikToker lavant des Pringles sous la douche

Dans les images, on voit la personne prendre un tube de Crabe saveur Pringles à la douche, avant de les placer dans le jet d’eau.

Soudain, le clip est coupé par Ramsay s’exclamant: « OH NON! »

«Tu prends tes frites sous la douche? Tu as perdu l’intrigue, femme! «

Laver les aliments pour les rendre « plus sains » est devenu une étrange tendance en ligne – à la fois sincèrement et parodique.

La voix off dans le clip dit: « Mon petit ami m’a offert ça en cadeau.

« Alors je le lave sous l’eau chaude et vous avez une alternative délicieuse et plus saine. »