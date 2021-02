Gordon Ramsay insulte les dents d’un fan dans le commentaire à emporter de «  Savage  » samedi soir

Gordon Ramsay a une fois de plus démontré qu’il n’était vraiment pas une personne humaine, après une apparition sur Samedi soir à emporter l’a amené à critiquer les dents d’un concurrent de l’émission.

Le joueur de 54 ans participait à l’émission ITV avec Ant & Dec en tant qu’annonceur invité et, comme nous en sommes venus à l’attendre du célèbre chef grossier, les choses ne sont pas restées civiles longtemps.

Ramsay participait à un segment « Lisez mes lèvres » sur Samedi soir à emporter, où il devait déterminer ce que les concurrents disaient en lisant sur les lèvres – et malheureusement pour un participant en particulier, nommé Lorna, les choses sont devenues personnelles car il ne parvenait pas à deviner ce qu’elle disait.

De plus en plus exaspéré alors qu’il devinait incorrectement, il a dit aux hôtes Ant et Dec: « Je ne peux pas … C’est le trou dans les dents, je ne comprends pas ce qu’elle dit. »