Gordon Ramsay a écrasé le rendez-vous de sa fille avec son ex-petit ami « pathétique »

Gordon Ramsay a révélé qu’il avait interrompu le rendez-vous de sa fille avec son ex « pathétique » et qu’il n’avait absolument aucun regret. Vous pouvez le voir en parler ici :

Il a déclaré : « J’ai fait quelque chose de vraiment mauvais la semaine dernière. Megan a recommencé à voir son ex-petit ami et son nom est Byron.

« Il était OK pour commencer. Un peu humide. Vous voulez qu’un homme sorte avec votre fille et il était juste un peu pathétique. Aie.

Il a expliqué: «Je ne plaisante pas. J’ai trouvé son numéro de téléphone grâce à notre plus jeune fille, Tilly.

« Alors elle m’a donné [the number] et a dit : ‘Papa, ne fais pas ça’. J’ai dit. « Non, donnez-moi simplement le numéro, en cas de problème, j’ai besoin de son numéro sur mon téléphone. »