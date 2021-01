Gordon Murray explique comment fonctionne le ventilateur GMA T.50

S’il y a un détail qui se démarque de tous les autres dans le GMA T.50 – même s’il dispose d’un fantastique V12 atmosphérique capable de tourner à plus de 12000 tr / min – c’est le ventilateur impossible à ne pas voir de 40 cm de diamètre qui orne son arrière.

C’est l’élément principal de son arsenal aérodynamique et celui qui contribue le plus à ses lignes douces, qui ne sont ni interrompues ni coupées par spoilers, ailes ou autres éléments aérodynamiques, comme on le voit dans la plupart des super et hyper sports.

Le fan nous rappelle la voiture de fan Brabham BT46B, la voiture de Formule 1 conçue par Gordon Murray, mais comme il le dit, dans le T.50, c’est une solution beaucoup plus sophistiquée que celle de la Brabham, qui n’était rien de plus qu’un … Aspirateur.

Pour clarifier tous les doutes sur ce qu’est cet appareil intrigant et son fonctionnement, Murray, accompagné de Dario Franchitti (ancien pilote écossais, quadruple champion d’IndyCar) le fait à travers quelques vidéos de la chaîne YouTube de Gordon Murray. Automobile.

Dans cette première vidéo, Gordon Murray nous explique ce qu’est ce ventilateur en fibre de carbone, à peine 1,2 kg, capable de tourner à 7000 tr / min, et en quoi c’est une solution beaucoup plus sophistiquée que celle que nous connaissions déjà sur Brabham .

Nous avons appris qu’il est possible d’ajuster l’aérodynamique du T.50 pour plus appui (portance positive) ou résistance aérodynamique inférieure, ce qui se traduit par deux des six modes possibles dont il dispose, respectivement High Downforce et Streamline. Parmi ces six modes, quatre sont sélectionnables par le conducteur (High Downforce, Streamline, V-Max, Test), les deux autres sont automatiques (Auto et Braking). Les six modes et une brève description de la fonction de chacun:

Auto – mode «normal». Le T.50 fonctionne comme tous les autres super sports avec effet de sol passif;

Freinage – met automatiquement le spoilers à son inclinaison maximale (plus de 45 °), le ventilateur fonctionnant à sa vitesse maximale en conjonction avec les vannes de diffusion ouvertes. Dans ce mode, le appui est dupliqué et est capable de prendre 10 m à une distance de freinage de 240 km / h. Ce mode remplace tous les autres si nécessaire.

Appui élevé – favorise la appui l’augmente de 50% pour augmenter la traction;

Streamline – réduit la résistance aérodynamique de 12,5%, permettant une vitesse de pointe plus élevée et une consommation réduite. Le ventilateur tourne à sa vitesse maximale, extrayant l’air du haut du T.50 et créant une queue virtuelle pour réduire les turbulences.

V-Max Boost – le mode le plus extrême du T.50. Il utilise les fonctionnalités du mode Streamline, mais grâce à l’effet bélier, permet au V12 d’atteindre 700 ch de puissance sur de courtes périodes pour booster l’accélération.

Test – utilisé uniquement lorsque le T.50 est arrêté. Il sert à… tester et vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble du système, composé du ventilateur et de plusieurs éléments mobiles tels que les spoilers arrière et les conduits / vannes de diffuseur.

Dans la deuxième vidéo (ci-dessous), Murray plonge dans le thème et, de manière simple, nous permet de voir comment la rotation du ventilateur arrière T.50 affecte le flux d’air sous la voiture, augmentant ou diminuant la charge aérodynamique:

Si la «poupée» de Gordon Murray semble un peu confuse, conservez cette image pour aider à clarifier ce qui se passe dans la partie arrière du GMA T.50: