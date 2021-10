GoPro Hero 10 Black : la nouvelle action cam coûtera environ 540 euros

Neewer 50-en-1 Kit d'accessoires pour caméra d'action , compatible avec GoPro Hero10/Hero9 /Hero8/Hero7, GoPro Max, GoPro Fusion, Insta360, DJI Osmo Action, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM

Compatibilité ultime: compatible avec la plupart des caméras d'action, y compris GoPro Hero10/Hero9 Black, Hero8 Black, GoPro Max, GoPro Fusion et ses modèles précédents. Convient également pour DJI Osmo Action, Insta360, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM, etc. Sangles pour la tête, la poitrine et le casque: Conçues pour toutes les tailles de tête et de corps, les sangles peuvent fixer la caméra sur votre tête et votre poitrine pour prendre des photos POV à couper le souffle de surf, de skateboard, de parachutisme et de saut à l'élastique. La sangle de casque fixe fermement votre appareil photo sur un casque pour des photos immersives de courses de vélo de route, de sentiers de vélo de montagne et de BMX Sangle de poignet et poignée flottante : La dragonne avec son support rotatif à 360° est facilement adaptable à votre poignet et à votre bras pour prendre des photos sous différents angles. La poignée flottante maintient votre appareil photo à flot dans l'eau lorsque vous nagez ou faites de la plongée. Support de guidon et ventouse : Le support pour guidon convient aux guidons de 1,9 à 3,6 cm de diamètre sur votre vélo et votre moto. Deux bras pivotants permettent un mouvement d'inclinaison bilatéral de 180°. La ventouse fixe fermement votre caméra au pare-brise pour les prises de vue en voiture. Trépied flexible et bâton de selfie : Le trépied flexible peut s'enrouler autour d'objets et se tenir de manière stable sur des surfaces bosselées. Le bâton de selfie rétractable et léger est portable pour prendre des selfies et des vidéos lors de vos déplacements.