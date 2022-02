 »Goosebumps » : les livres de RL Stine seront adaptés dans une nouvelle série Disney+

La franchise d’histoires d’horreur pour enfants de RL Stine perpétuera son héritage. Disney+ il vient de commander la création de 10 épisodes pour sa nouvelle série basé sur les livres de »Chaire de poule ». Auparavant, à l’été de l’année dernière, une série de films basés sur les livres de Stine était arrivée sur Netflix, »Rue de la peur ». Puis à l’automne, basé sur le roman graphique « Juste au-delà », une série d’anthologies a été créée pour Disney+. Maintenant, après un long métrage mettant en vedette Jack Black et une suite sur le thème d’Halloween, « Goosebumps » revient à ses racines télévisuelles.

Avec un reboot de la série réalisée par Rob Letterman, Disney + apportera une série qui suit un groupe de cinq étudiants qui libèrent un pouvoir de forces surnaturelles dans leur ville, et feront tout leur possible pour les ramener dans leur monde et sauver le monde. Au cours de leur périple, ils découvriront les secrets de l’adolescence de leurs parents et ils mettront à l’épreuve leurs amitiés, leurs rivalités et le temps qu’ils ont passé à se connaître.

Cette série aura une connectivité avec l’ancienne série télévisée »Goosebumps », qui a été initialement diffusée sur Renard Enfants de 1995 à 1998, étant numéro 1 des classements à chacune de ses saisons. Il a ensuite été diffusé sur Fox Family et Cartoon Network en rediffusions, et Netflix a finalement fini par l’ajouter au catalogue de leur plate-forme.

La littérature de Stine compte actuellement plus de 200 livres sur la chair de poule, une référence dans les histoires d’horreur pour enfants, avec plus de 400 millions d’exemplaires imprimés. Les livres « Fear Street » sont catalogués avec plus d’histoires pour adolescents, tandis que « Goosebumps » se concentre sur un public plus d’enfants, donc « Fear Street » devrait avoir son adaptation en série pour les adolescents sur Netflix, et pour »Goosebumps » à trouver sa place sur une plate-forme plus adaptée aux enfants sur Disney +.

De même, l’éditeur Scolastiques, qui est en charge de la version physique des livres »Goosebumps », est également à l’origine de cette nouvelle production Disney+. Les propriétaires, Iole Lucchese Oui Caitlyn Friedmanseront les producteurs exécutifs de l’émission avec Mortiz, Letterman, Stoller, Pavun Shetty, Oui Conor Welch.

Cette nouvelle série de redémarrage sera une production de Studios de télévision Sony Picturesmais aucun détail sur le casting de la production ou une date de première n’a encore été donné.