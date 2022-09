Google vous permettra de contrôler plus facilement les informations personnelles vous concernant que vous souhaitez voir apparaître

in

Google déploie une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée lors du dernier Google I/O, grâce à laquelle nous aurons un contrôle beaucoup plus facile lorsqu’il s’agit de limiter les informations que nous voulons voir apparaître à notre sujet dans les recherches.

Pendant Google I/O 2022 beaucoup de nouvelles intéressantes ont été présentées: vue immersive pour Google Maps, Android 13 et toutes ses nouveautés, les nouveaux Google Pixel 6a, les Pixal Buds Pro et bien d’autres choses qui ont fait de cette édition l’une des plus intéressantes de mémoire.

Une autre des nouveautés annoncées dans le passé Google I/O était un outil pour accélérer le processus d’élimination des résultats qui contiennent des informations personnellement identifiables de l’utilisateur. Comme nous l’avons appris grâce à 9to5Google, cet outil est déjà opérationnel.

Voici la nouvelle fonction Google

Certains utilisateurs ont commencé à voir un section intitulée résultats sur vous dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur votre avatar dans l’application Google. Cette section dirige les utilisateurs vers une page qui explique comment demander à Google de supprimer les résultats de recherche contenant vos données personnelles.

Si l’utilisateur trouve quelque chose en naviguant, il peut cliquer sur le bouton de menu qui apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran. Puis un panneau nommé à propos de ce résultatqui s’ouvrira avec une option de suppression en bas de l’écran.

Une fois ce processus terminé, vous pouvez surveiller le processus de suppression des résultats qui ont à voir avec l’utilisateur. Cela est possible grâce à des filtres pour voir si les demandes sont en cours ou si elles sont approuvées.

google aussi demandera aux utilisateurs pourquoi ils veulent supprimer un résultat. Les options proposées en réponse sont les suivantes :

Afficher mes coordonnées personnelles.

Afficher mes coordonnées avec l’intention de me nuire.

Affiche d’autres informations personnelles.

Contient des informations illégales.

Il est obsolète.

La fonction est déjà atteindre les utilisateurs européens et américains, mais son déploiement n’est pas encore très large. Google a tenté de préciser que la suppression d’un résultat de recherche ne le fait pas disparaître du Web. Pour cela, il faudrait parler directement avec les responsables des sites web.

