Google vous explique comment fonctionne son moteur de recherche et comment il sait ce que vous allez rechercher

Pourquoi la recherche Google est-elle si intelligente?

Nous pouvons nous plaindre de beaucoup de choses à propos de Google, mais la vérité est que leurs services sont les meilleurs qui existent aujourd’hui. D’une part, nous avons le navigateur Google Chrome qui est tout simplement le plus utilisé aujourd’hui et d’autre part, nous avons son moteur de recherche, qui est rapide, prix et vraiment incroyable.

Mais avez-vous déjà réfléchi au fonctionnement du navigateur de Google? Comment Google connaît-il les mots exacts que nous voulons rechercher? Il nous l’explique dans une vidéo didactique.

Voici comment fonctionne le moteur de recherche Google

Plus d’une fois vous aurez été surpris lorsque vous allez faire une recherche dans Google, cela sait déjà ce que nous voulons trouver en entrant simplement quelques mots. Ce n’est vraiment ni magique ni que Google nous espionne, mais simplement la manière de procéder de Google.

Chaque fois que nous effectuons une recherche sur Internet, Google renvoie des milliers, voire des millions de pages Web avec des informations utiles (certaines pas tellement). cependant, Comment Google sait-il quels résultats afficher?

Avant même de commencer à chercher sur Internet, Google organise les informations sur les pages Web dans un index. Pour nous donner une idée, Google nous dit que cet index est comme une bibliothèque mais beaucoup plus grand et avec beaucoup plus d’informations que toutes les bibliothèques du monde réunies.

En quelques fractions de seconde, les algorithmes de recherche Google analysent les millions de pages Web de cette bibliothèque dans le but de trouver les meilleurs résultats et les plus pertinents, et bien sûr le plus utile.

Mais attention, toutes ces informations que Google nous montre viennent non seulement au format de page Web mais aussi au format cartes, itinéraires, vidéos, actualités et même images.

Google reconnaît que son moteur de recherche a encore beaucoup à faire et c’est pourquoi il est en développement continu. Ses ingénieurs testent chaque jour et réalisent des centaines de milliers d’expériences par an, qui se traduit par des milliers d’améliorations.

Et maintenant, est-il devenu plus clair pour vous comment fonctionne la recherche Google?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂