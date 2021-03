Google vous espionne même si vous avez le navigateur en mode navigation privée: c’est parti pour le recours collectif de 5 milliards

sonos Enceinte intelligente Sonos One avec commande vocale Google Assistant - Blanc

L’enceinte intelligente Sonos One offre un son exceptionnel et est équipée d'une commande vocale simple. Utilisez votre voix pour enclencher la musique et demander toutes sortes de choses utiles à savoir, comme les actualités, la météo, la circulation et bien plus encore. Si vous n'avez pas votre smartphone à