Google vise à être l’anti-Amazonie du commerce électronique; il y a un long chemin à parcourir

30 mars 2021 13:36:52 IST

Google a essayé de copier le playbook d’Amazon pour devenir le centre commercial d’Internet, sans grand succès. Maintenant, il essaie quelque chose de différent: la stratégie anti-Amazon.

Google essaie de se présenter comme une option moins chère et moins restrictive pour les vendeurs indépendants. Et il se concentre sur la génération de trafic vers les sites des vendeurs, et non sur la vente de sa propre version de produits comme le fait Amazon.

Au cours de la dernière année, Google a éliminé les frais pour les marchands et a autorisé les vendeurs à répertorier leurs produits dans ses résultats de recherche gratuitement. Il tente également de permettre aux petits magasins indépendants de télécharger plus facilement leur inventaire de produits pour qu’ils apparaissent dans les résultats de recherche et d’acheter des annonces sur Google en s’associant à Shopify, qui alimente les magasins en ligne de 1,7 million de marchands qui vendent directement aux consommateurs.

Mais comme les nombreuses tentatives de Google au cours de sa quête de deux décennies pour rivaliser avec Amazon, celle-ci montre peu de signes de fonctionnement. Google n’a rien d’aussi séduisant que les 295 milliards de dollars qui ont transité par le marché tiers d’Amazon en 2020. La quantité de biens que les gens achètent sur Google est «très faible» en comparaison – probablement environ 1 milliard de dollars, a déclaré Juozas Kaziukenas, fondateur de Marketplace Pulse, une société de recherche.

Amazon fait partie intégrante de la vie de nombreux Américains. Il a usurpé Google comme point de départ pour les acheteurs et est devenu tout aussi essentiel pour les spécialistes du marketing. L’activité publicitaire mondiale d’Amazon a augmenté de 30% pour atteindre 17,6 milliards de dollars en 2020, derrière seulement Google et Facebook aux États-Unis.

Mais comme la pandémie a obligé de nombreux magasins à se mettre en ligne, elle a créé une nouvelle ouverture pour que Google puisse courtiser les vendeurs qui se sentent mal à l’aise de créer leur entreprise sur Amazon.

Les vendeurs se plaignent souvent des frais d’Amazon – qui peuvent représenter un quart de chaque vente, sans compter le coût de la publicité – et de la pression de dépenser plus pour réussir.

Mais depuis 2002, quand il a lancé un site de comparaison de prix appelé Froogle, un jeu déroutant sur le mot «frugal» qui a nécessité un changement de marque cinq ans plus tard, Google a du mal à tracer une vision cohérente de son expérience d’achat.

L’année dernière, Google a fait appel à Bill Ready, ancien directeur général de PayPal, pour occuper un nouveau poste de direction et diriger une refonte de sa stratégie d’achat.

Daisuke Wakabayashi [c.2021 The New York Times Company]

