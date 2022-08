Google vient de mettre en ligne l’une de ses fonctionnalités les plus utiles (et inconnues)

Si vous faites partie de ceux qui ont utilisé la minuterie ou le chronomètre intégré de Google, je crains que vous ne soyez pas satisfait de la décision.

Depuis des années, Google propose petits outils et fonctions dans le navigateur qui sont exécutés par des recherches spécifiques. Par exemple : lors de la recherche de « calculatrice », le widget una apparaîtra en haut et les opérations pourront être effectuées rapidement. Quelque chose de similaire se produit avec les requêtes « translator » ou « time », parmi beaucoup d’autres qui peuvent être trouvées.

Mais pour une raison quelconque, Google a décidé de supprimer deux outils de ce type du navigateur. Ce qui attire l’attention, car d’après ce qu’ils disent dans SETable rondeles deux fonctions étaient fréquemment utilisées par un nombre important d’utilisateurs.

Ces outils sont minuterie et chronomètredeux fonctions introduites pour la première fois dans le navigateur en 2013, et qui ont aujourd’hui disparu, et n’apparaissent plus lors de l’exécution de la requête correspondante.

Adieu au minuteur Google

Ceux qui n’avaient jamais utilisé cette fonction auparavant doivent savoir que, grâce à elle, il était possible d’établir un minuteur via une requête au navigateur, sans avoir besoin d’accéder à une page Web. Désormais, lors de l’exécution de la requête « Régler une minuterie pour X minutes », ou simplement « minuterie », seuls les résultats de recherche associés sont affichés, y compris les vidéos YouTube.

La raison pour laquelle il a été décidé de supprimer à la fois cet outil et l’outil chronomètre n’est pas claire. Cependant, cela n’affecte que la recherche Google via le navigateur : si nous demandons à Google de définir une minuterie via le assistante google ou de widget de recherche d’Android, il sera possible d’utiliser cet outil comme d’habitude.

Il n’est pas non plus exclu que Google apporte des améliorations aux deux utilitaires, et qu’ils puissent revenir tôt ou tard au moteur de recherche. Dans tous les cas, nous resterons vigilants quant à tout changement lié.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂