Google veut supprimer les cookies Internet et affirme que son alternative est presque aussi efficace pour les annonceurs

La Guerre de Google avec biscuits il est public et annoncé depuis un certain temps. En 2020, ils ont décidé d’éliminer la compatibilité avec les cookies tiers dans leur navigateur et ont également présenté leurs jetons de confiance. Mais là-bas, dans leur quête d’un « avenir centré sur la confidentialité pour la publicité sur le Web », ils ont testé une alternative aux cookies qui prétend être presque aussi efficace.





L’objectif de biscuits consiste à conserver une trace de la navigation de l’utilisateur avec laquelle l’annonceur peut mieux connaître ses goûts et préférences pour afficher une publicité plus personnalisée. Le problème avec ceci est que implique également irrémédiablement une violation de la vie privée de l’utilisateur. C’est pourquoi ces dernières années, nous avons constaté de nombreux changements liés à celui-ci pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. Nous avons des avis de cookies (bien qu’ils ne soient pas très efficaces), leur blocage dans Firefox ou l’anonymisation de Safari.

Pour remédier à cela, Google a directement entrepris de tuer le biscuits. Aujourd’hui, c’est l’entreprise qui gagne le plus d’argent de la publicité dans le monde et par conséquent de biscuits, il faut donc une alternative à eux. FLoC est le nom donné à l’alternative que Google prétend avoir testé pour remplacer le biscuits. Il s’agit d’un système pour identifier les préférences des utilisateurs mais, en principe, sans violer leur vie privée.

Ce que fait l’apprentissage fédéré des cohortes (FLoC) affecter chaque utilisateur à une cohorte ou à un groupe de personnes en fonction de leurs intérêts. Pour trouver ces centres d’intérêt, il suit également la navigation de l’utilisateur, mais n’envoie les données à personne, elles restent dans le navigateur. C’est le navigateur qui catégorise localement et indépendamment l’utilisateur et le place dans l’un des groupes d’intérêt. Ils disent que chaque groupe est composé d’au moins des milliers d’utilisateurs, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier facilement l’un d’entre eux.

Selon Google, les tests qu’ils ont effectués avec leurs propres publicités ont montré que c’est une solution efficace. Ils disent que les annonceurs peuvent s’attendre à réaliser au moins 95% des conversions par dollar dépensé par rapport à la publicité basée sur biscuits. Ils commenceront à l’appliquer publiquement et dans les tests de Chrome 89, qui arriveront en mars.

Les standards proposés par Google

FLoC n’est en fait qu’une des fonctionnalités que Google teste pour modifier l’utilisation du Web et la confidentialité. L’idée de l’entreprise est créer différentes propositions qui seront éventuellement mises en œuvre et gagneront du poids sur le Web. Compte tenu de la position dominante de Google sur le marché et de son influence sur les moteurs de recherche, les navigateurs et les plateformes publicitaires, cela ne serait pas exagéré.

Nous avons par exemple jetons mentionnés ci-dessus, qui sont utilisés pour prévenir la fraude publicitaire. Ils disent également qu’ils expérimentent FLEDGE, une fonctionnalité permettant aux sociétés de publicité d’interagir avec d’anciens utilisateurs via des serveurs de confiance. Une autre des propositions de Google permet d’éviter l’empreinte digitale de l’utilisateur lors de la navigation. En général, les propositions de mettre fin au suivi de la navigation sur Internet tout en conservant la possibilité d’afficher des publicités personnalisées.

Google affirme qu’il continuera à travailler avec le consortium W3C pour développer ces propositions. L’objectif ultime est que ces propositions deviennent à un moment donné des normes et soient par conséquent mises en œuvre dans davantage de navigateurs et de sites Web en dehors des services Chrome et Google.

Via | Axios

Plus d’informations | Google