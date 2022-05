Google veut que votre mobile puisse détecter votre toux et vos ronflements pendant que vous dormez

in

La dernière version de Google Health Studies cache une fonctionnalité qui va collecter l’audio pendant que vous dormez pour détecter votre toux et vos ronflements et ainsi mieux analyser votre qualité de sommeil.

L’une des raisons de la grande popularité des smartwatches et des trackers de fitness est qu’ils vous permettent de surveiller votre état de santé rapidement et facilementpuisque vous pouvez surveiller votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et même suivre le sommeil.

En ce sens, Google parie, ces derniers temps, sur intégrer ces fonctions directement dans les smartphones et par rapport à cela, on vient d’apprendre que le géant américain travaille sur une fonctionnalité qui rendra votre mobile est capable de détecter votre toux et vos ronflements pendant votre sommeil.

Google veut que votre mobile vous écoute pendant que vous dormez

Le média spécialisé 9to5Google a découvert dans l’APK de la dernière version de Google Health Studies, l’application d’études de santé de Google, une série de références à une nouvelle fonctionnalité d’étude du sommeil appelée « Sleep Audio Collection » qui collectera l’audio pendant que vous dormez.

Ces informations révèlent également que cette étude n’est disponible, du moins pour l’instant, qu’aux employés de Google et pour y participer. il est nécessaire qu’il n’y ait pas plus d’un adulte dans la chambre pour dormir.

Cela semble être le premier élément de une fonction de surveillance du ronflement à venir très bientôt et cela ferait partie de un futur équipement de détection du sommeil de la société basée à Mountain View.

Selon Google lui-même, cette équipe « travaille activement pour apporter un ensemble avancé de capacités de détection et d’algorithmes pour les appareils Android dans le but de fournir aux utilisateurs un aperçu significatif de leur sommeil. »

La firme américaine a également tenu à préciser que l’audio collecté par cette fonctionnalité restera sur l’appareil de chaque utilisateurpréservant ainsi leur vie privée, bien que ces informations aient dû être prises avec des pincettes, puisque Google n’est pas exactement le champion de la protection des données.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau dans les appareils du grand G, puisque le Google Nest Hub de deuxième génération dispose déjà d’une fonction de surveillance du sommeil qui comprend des statistiques de les différentes périodes de sommeil : léger, profond, REM et éveillé.

Bien que cela ne soit pas encore officiellement confirmé, très probablement cette nouvelle fonctionnalité de surveillance de la toux et du ronflement est intégrée à Google Fit et arrivent les premiers exclusivement sur Google Pixel.

