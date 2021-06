Google va payer 270 millions de dollars d’amende et modifier certaines pratiques commerciales pour régler les accusations antitrust en France

08 juin 2021 14:31:47 IST

Google a accepté de payer environ 270 millions de dollars d’amendes et de modifier certaines de ses pratiques commerciales dans le cadre d’un accord annoncé lundi avec les régulateurs antitrust français qui avaient accusé l’entreprise d’abuser de sa domination du marché de la publicité en ligne.

L’accord était l’une des premières fois qu’un régulateur antitrust visait directement l’infrastructure de publicité en ligne de Google, une plate-forme sur laquelle de nombreux sites Web dans le monde s’appuient pour vendre des publicités.

L’amende est dérisoire par rapport à l’activité globale de Google – son entité mère, Alphabet, a gagné 41 milliards de dollars l’année dernière – mais les autorités françaises ont salué les concessions de l’entreprise car elles affectent la technologie et les pratiques au cœur de son activité.

Aux États-Unis, Google fait l’objet d’un examen antitrust similaire sur sa technologie de publicité en ligne de la part d’un groupe de procureurs généraux des États, ainsi que du régulateur antitrust britannique.

Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a annoncé l’accord.

« Il est essentiel d’appliquer nos règles de concurrence aux géants du numérique qui opèrent dans notre pays », a-t-il déclaré. Les accusations d’abus de la technologie publicitaire sont « graves », a-t-il ajouté, « et elles ont été à juste titre punies ».

Les régulateurs français de la concurrence ont déclaré que Google avait utilisé sa position de plus grande société de publicité sur Internet au monde pour nuire aux éditeurs de nouvelles et à d’autres vendeurs de publicités sur Internet. Les autorités ont déclaré qu’un service appartenant au géant de la Silicon Valley et utilisé par d’autres pour vendre des publicités sur Internet donnait un avantage à l’activité de Google, sapant la concurrence.

Dans le cadre de l’accord, les autorités françaises ont déclaré que Google avait accepté de mettre fin à la pratique consistant à accorder un traitement préférentiel à ses services et de modifier son système de publicité afin qu’il puisse fonctionner plus facilement avec d’autres services.

Google n’a pas admis d’acte répréhensible dans le règlement, mais l’affaire peut montrer comment la société pourrait apaiser les régulateurs ailleurs. Google a accepté de mettre plus de données à la disposition de ses concurrents et de leur faciliter l’utilisation de ses services de publicité en ligne.

Un contrôleur indépendant, payé par Google, sera également chargé de s’assurer que l’entreprise respecte les termes du règlement.

« Bien que nous pensons offrir des services précieux et rivaliser sur les mérites, nous nous engageons à travailler de manière proactive avec les régulateurs du monde entier pour apporter des améliorations à nos produits », a écrit Maria Gomri, directrice juridique de Google France, dans un article de blog.

Adam Satariano [c.2021 The New York Times Company]

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

