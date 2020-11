Google va bientôt déployer de nouveaux widgets pour Gmail, Google Drive et Fit pour les utilisateurs iOS

Tendance FP20 nov.2020 17:04:49 IST

Les applications phares de Google pour iOS ont reçu une mise à jour en termes de nouveaux widgets utiles. Alors que Google est en train de publier les nouveaux widgets pour Gmail, Google Drive et En forme actuellement, la firme promet que les widgets pour Google Agenda et Chrome sont également en route. Dans un article de blog publié le 19 novembre, Luke Wroblewski, le directeur d’iOS chez Google, m’a dit les ajouts permettront de travailler sur un appareil iOS en utilisant n’importe quel Google app beaucoup plus facile. Par exemple, les utilisateurs pourront rédiger un nouvel e-mail, parcourir les e-mails non lus et rechercher dans Gmail dans une petite fenêtre compacte sans avoir à ouvrir l’application sur votre iPhone. Pour utiliser les widgets, les utilisateurs doivent avoir les applications téléchargées à partir du App Store d’Apple.

Excepté Gmail, maintenant le nouveau Conduire widget permettra aux utilisateurs d’accéder aux fichiers dont ils sont le plus susceptibles d’avoir besoin d’un simple toucher. En outre, vous pouvez rechercher n’importe quel fichier à partir de votre écran d’accueil. En cas de Google Fit, le nombre de pas effectués tout au long de la semaine et vos points cardiaques apparaîtront sur l’écran du widget.

Parlant des widgets à venir, Google a déclaré que le widget Calendrier affichera les rendez-vous importants sur l’écran d’accueil. Cela devrait commencer à se déployer dans les semaines à venir. Le widget pour Chrome arrivera au début de l’année prochaine et permettra aux utilisateurs d’ouvrir un nouvel onglet ou un onglet de navigation privée, une recherche vocale et une numérisation de code QR – le tout à partir de l’onglet widget. Les utilisateurs pourront également accéder rapidement à la recherche.

Les utilisateurs doivent appuyer et maintenir sur l’écran d’accueil de leurs iPhones ou iPads, puis cliquer sur le bouton «+» pour accéder à la bibliothèque de widgets. Une fois que le widget souhaitable a été localisé, les utilisateurs peuvent ajouter les widgets et les redimensionner.

En septembre, Google avait également lancé un widget pour le Recherche Google app sur iOS.

