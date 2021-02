Google TV et Android TV, en quoi sont-ils différents?

Google TV est là pour révolutionner l’expérience Android TV, mais en quoi les deux plates-formes sont-elles vraiment différentes?

Avec le Chromecast sorti en 2020, Google a introduit un grande refonte de votre logiciel TV basé sur Android, qu’il a appelé Google tv.

À ce jour, avec toutes les nouvelles de Google TV sur la table, nous nous demandons Quelles différences cette plate-forme présente-t-elle par rapport à l’Android TV actuel? Dans cet article, nous passons en revue le changements majeurs à trouver par ceux qui passent d’un logiciel à un autre.

Une nouvelle interface plus moderne et intuitive

Google TV n’est pas un système d’exploitation. C’est plutôt un couche de personnalisation établi sur le logiciel des téléviseurs avec Android TV, le véritable système d’exploitation sur lequel ces appareils sont basés.

Le fait d’implanter un couche de personnalisation sur Android TV, a autorisé Google Modifier dans une certaine mesure l’interface utilisateur, en introduisant un apparence radicalement différente sur Android TV.

Si nous comparons l’interface des deux plates-formes face à face, nous trouvons grandes différences dans la manière d’afficher le contenu. Sur Google TV, tout tourne autour des recommandations, et l’écran initial est plein de contenu qui peut nous intéresser en fonction de ce que nous avons aimé.

De cette façon, nous voyons une page intitulée « Pour vous », qui montre films, séries ou documentaires selon nos centres d’intérêt, extraite des services de diffusion auquel nous sommes abonnés.

Sur Android TV, en revanche, l’interface de l’écran d’accueil se démarque les applications installées sur le téléviseur au-dessus du reste du contenu dans un carrousel horizontal, qui sur Google TV a été remplacé pour afficher les onglets de rechercher, «pour vous», des films, des séries, des applications et la bibliothèque, dans cet ordre.

La « liste de surveillance » arrive

Une autre nouveauté de Google TV qui n’était pas présente dans Android TV est la soi-disant «liste de surveillance» ou «liste de surveillance».

Grâce à cette fonction, il est possible ajouter des séries ou des films à cette liste, et le contenu ajouté apparaîtra sur n’importe quel appareil avec notre compte Google associé. De cette façon, il sera plus facile d’y accéder depuis le Écran d’accueil de Google TV.

Une version plus moderne d’Android

La version d’Android TV fonctionnant sur la plupart des téléviseurs et des Android TV Box aujourd’hui est basé sur Édition Android 9.0 Pie. En échange, Google TV est basé sur Android 10.

Cela ne veut pas dire que Les téléviseurs Android fonctionneront avec une version obsolète d’Android Pour le reste de leur vie. La réalité est que, tôt ou tard, les téléviseurs seront mis à niveau Version Android TV basée sur Android 10.

Cependant, Les fabricants de téléviseurs pourront également choisir d’implémenter ou non Google TV sur vos téléviseurs et appareils. Ils pourront le faire au cours des prochaines années grâce à une mise à jour de leurs appareils actuels ou en lançant de nouveaux produits avec Google TV.

Oui À partir de 2022, l’idée est de faire de Google TV la plateforme par défaut pour tout téléviseur basé sur Android. Ce sera alors que, probablement, Android TV disparaître tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Réellement, les différences entre Google TV et Android TV il n’y en a pas tellement si on met de côté les changements en termes d’interface. À la fin, Google TV continue d’utiliser Android TV comme base, et donc les fonctions essentielles ont été conservées intactes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂