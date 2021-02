Google TV aura un « mode de base » qui transformera votre Smart TV en « boîte stupide » de toute vie

Celui qui s’abonne à cela a acheté une télé stupide il y a longtemps. Je l’ai fait fatigué des nouvelles qui montraient comment certains fabricants collectaient des données sur ce que nous voyions et ne voyions pas, mais maintenant il s’avère que Google, qui souhaite théoriquement rendre n’importe quel téléviseur « plus intelligent » avec sa plate-forme Android TV / Google TV, a une fonctionnalité en développement qui fera exactement le contraire.

Au moins c’est l’idée de l’appel Mode « de base » que Google TV se prépare à être intégré dans les téléviseurs intelligents de Sony et de TCL. Que fera ce mode de base? Ni plus ni moins que transformez votre Smart TV en une «boîte stupide» qui pendant des années a occupé notre salon.

Une idée curieuse pour les paranoïaques de la vie privée et pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie avec leur télé

Aujourd’hui, il est assez difficile de trouver un téléviseur qui ne dispose pas de fonctions intelligentes: la grande majorité des fabricants intègrent des plateformes telles que Tizen, webOS ou Android TV (qui s’estompe progressivement et deviendra Google TV) et d’autres. Ces plateformes donnent accès à une myriade d’applications et de contenus, mais elles rendent également la manipulation de ces appareils plus complexe.

Précisément, l’idée de Google semble être de donner aux utilisateurs la possibilité d’avoir un téléviseur beaucoup plus simple. Si un utilisateur ne dispose pas d’une connexion Internet, il n’est pas abonné aux applications de streaming de contenu et vous voulez seulement voir les chaînes de télévision qui sont diffusées, par exemple, par la TNT, vous pouvez le faire avec ce mode de base qui transformera votre Smart TV en un téléviseur «stupide».

Avec cette fonctionnalité, l’utilisateur éliminera l’accès aux recommandations de contenu, à l’assistant Google ou aux applications de streaming de la plate-forme Google TV, et simplifiera plutôt l’expérience en quittant l’utilisateur 1) regarder la télévision conventionnelle et 2) sélectionner les entrées (telles que HDMI) pour pouvoir par exemple allumer la console et la voir facilement sur ce téléviseur.

Dans 9to5Google, ils ont pu accéder à un dongle HDMI spécial que Google utilise en interne pour ses tests, et il semble que ce mode de télévision de base ne sera disponible que sur les téléviseurs de fabricants tels que Sony ou TCL, mais cela ne fera pas partie des options, par exemple, du Chromecast avec Google TV. Il n’est pas prévu que Antroid TV 12 dont nous avons également appris récemment était en phase de test.

La proposition de mode « Basique » est certainement intéressante et pourrait être une option intéressante dans divers scénarios. Par exemple, cela atténuera les soupçons sur ce que Google collecte ou arrête de collecter lors de nos sessions devant notre Smart TV, mais surtout cela peut être une alternative très frappante pour ceux qui ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’accéder à tout ce monde de contenu qui a quitté les chaînes de télévision d’une vie dans un deuxième plan.

Via | 9to5Google