Google : trois modèles Pixel annoncés

Google annonce officiellement la mise en service de trois téléphones à pixels aujourd’hui. Le premier est le Pixel 4A, à 349 dollars, qui est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié le 20 août. Ensuite, le Pixel 5, qui aura le 5G et sera expédié cet automne. Enfin, il y a le Pixel 4A 5G, qui coûtera 499 $ et sera également expédié cet automne.

En d’autres termes, Google vient d’admettre qu’il a deux autres téléphones à sortir en même temps qu’un autre téléphone. C’est désordonné mais nécessaire car le Pixel 4A prévu ce mois-ci sort bien plus tard qu’attendu. Google affirme que des problèmes liés à la pandémie ont empêché le 4A de se retrouver plus tôt dans les rayons des magasins en ligne et physiques.

Comme nous l’avons en main et que nous l’avons examiné, nous savons déjà tout ce qu’il y a à savoir sur le Pixel 4A à 349 $. Google garde le Pixel 5 et le Pixel 4A 5G pour l’essentiel dans l’ombre, mais nous pouvons déjà tirer quelques enseignements de l’annonce d’aujourd’hui.

Bonjour PIXEL 5 ET PIXEL 4A 5G

Tout d’abord, l’annonce d’aujourd’hui comprend également l’image que vous voyez ci-dessus. Si vous cherchez à déterminer laquelle des photos de l’image d’accroche de Google est la bonne, nous supposons que la photo en noir mat sur la droite est le grand Pixel 4A 5G, tandis que la photo légèrement brillante sur la gauche est le Pixel 5 de taille normale.

Google dit simplement que le Pixel 5 “arrivera cet automne” et qu’il supportera le 5G. Google indique également quels pays obtiendront les deux téléphones : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, le Japon, Taïwan et l’Australie. “Dans les mois à venir, dit Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits chez Google, la société “partagera davantage d’informations sur ces appareils et sur son approche de la 5G”.

Google a également l’habitude de “tweeter” au lieu de passer l’été à faire comme si le téléphone n’arrivait pas. L’année dernière, Google a répondu aux premières rumeurs en tweetant sa propre photo du Pixel 4 en juin.

Un Smartphone fait pour la 5G

Cette année, la stratégie est un peu différente – et elle semble avoir été affectée par le désir des opérateurs de pousser les téléphones 5G. Dans son blog, M. Rakowski affirme qu’il y aura une version 5G du Pixel 4A, qui coûtera 499 dollars. Un saut de 150 dollars rien que pour la 5G semble assez abrupt, mais des rumeurs indiquent que le Pixel 4A 5G aura également un écran plus grand que l’écran OLED de 5,8 pouces du 4A ordinaire. Des rumeurs suggèrent également qu’il pourrait avoir un deuxième objectif d’appareil photo.

Les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G arriveront cet automne 😍😍😍https://t.co/sn4KwFSxmk via @GoogleNews — Tark (@Tarkk__) August 4, 2020

Le Pixel 4A qui sort ce mois-ci n’est pas un téléphone 5G, et tout porte à croire que les opérateurs américains renonceront à lui accorder un soutien important. Il fonctionnera sur n’importe quel opérateur, mais il sera principalement vendu en ligne. Les opérateurs américains semblent avoir peu d’appétit pour un téléphone sans 5G, et aucun n’a jamais eu beaucoup d’appétit pour pousser le Pixel en premier lieu.

Fondamentalement, je pense que la 5G est la raison pour laquelle Google annonce les trois téléphones en même temps. Il est utile pour les acheteurs potentiels de 4A de savoir que d’autres pixels vont arriver, mais la réalité est que les trois vont toucher des acheteurs différents. Comme le 4A n’aura pas beaucoup de soutien de la part des opérateurs, annoncer le Pixel 5 à l’avance est une mesure qui permet de sauver la face.