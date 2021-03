Google travaille sur des casques qui peuvent écouter les conversations dans une foule

Après l’expérience pas vraiment réussie des lunettes Google Glass, la division de la multinationale américaine Alphabet dédiée à projets expérimentaux travaille sur un gadget qui abandonne le sens de la vue pour se concentrer sur l’ouïe à la place. Pour le dire, c’est le journal Business Insider, qui s’est entretenu avec des sources au sein de la division X de la société mère de Google: le nom de code du projet est Carcajou, et comme objectif, il a une paire d’écouteurs qui rendent ceux qui les utilisent capables de entendre clairement la voix de n’importe qui, même au milieu d’un foule de gens bruyant.

Les détails qui ont émergé sur le gadget sont très peu nombreux: de Wolverine on sait seulement que l’idée est basée sur l’intégration d’un grand nombre de microphones ainsi que des algorithmes avancés d’intelligence artificielle. Le logiciel devrait avoir la tâche de combiner les informations audio de toutes les sources isoler avec précision non seulement le discours d’un interlocuteur dans une pièce bruyante, mais aussi sur quelle conversation concentrer l’attention sur ceux qui se déroulent peut-être à portée de voix.

Un tel produit donnerait aux utilisateurs un audition sélective, utile dans de nombreux scénarios et en particulier pour ceux qui ont des problèmes de ce point de vue. Cependant, y arriver n’est pas facile: entasser autant de composants dans un casque semble poser des problèmes aux ingénieurs, qui ont déjà réalisé de nombreux prototypes de l’appareil pour tenter de le miniaturiser au maximum. Le projet – né en 2018 – en fait il regardait initialement une paire d’écouteurs comme format préféré pour un produit éventuel; pour le moment, cependant, il semble que le laboratoire X soit plus déterminé à considérer Wolverine comme une technologie plus fluide et applicable à différents types d’appareils.

Le plus grand obstacle à surmonter pour le projet, cependant, n’est pas la physique ou les limites technologiques, mais le facteur économique. Selon des sources de Business Insider, les dirigeants doivent encore convaincre les échelons supérieurs d’Alphabet que Wolverine peut en fait provenir d’un produit ou d’un service à offrir aux utilisateurs, clients ou entreprises. Sinon, l’appareil peut ne jamais voir la lumière.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂