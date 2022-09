Google travaille probablement sur une deuxième tablette « Pro » pour l’année prochaine, qui sera lancée avec la tablette Pixel

09 septembre 2022 15:00:27 IST

En mai dernier, Google avait annoncé lors du Conférence des développeurs Google I/O qu’ils reviendront à la fabrication de tablettes et qu’ils lanceront une nouvelle tablette Pixel, dans le courant de 2023. La dernière tablette lancée par Google dans le cadre de sa gamme Pixel était la Pixel C de 10,2 pouces, en 2015.

Jusqu’à présent, les rumeurs suggéraient que la tablette Pixel standard sur laquelle Google travaillait n’était pas censée être la meilleure tablette Android. Au contraire, son objectif principal serait de se doubler d’un écran intelligent Google Assistant comme le Nest Hub.

Avec l’introduction de l’Android 12L au début de 2022, Google a souvent essayé de présenter des appareils avec des écrans plus grands, fonctionnant sous Android, et comment ils peuvent devenir très utiles pour la productivité.

La spéculation autour de la tablette Pixel jusqu’à présent a suggéré que Google voudrait réduire les coûts avec un matériel de spécifications inférieures, car le Google Pixel est en grande partie destiné à servir d’écran supplémentaire pour les films, la télévision et plus encore dans votre maison intelligente, tandis que développant également la capacité du Nest Hub Max à gérer les appels vidéo.

Maintenant, bien qu’il semble que Google développe également une tablette beaucoup plus puissante et capable qui aura des spécifications vraiment impressionnantes.

Google a partagé la première version bêta de la prochaine mise à jour trimestrielle d’Android 13, et les développeurs aux yeux d’aigle ont remarqué un nouvel appareil nommé « tangorpro ». Pour mettre les choses en contexte, la tablette Pixel que Google a présentée en mai de cette année portait le nom de code tangor, qui a ensuite été raccourci en t6. La version bêta récemment publiée comportait plusieurs références à un appareil nommé t6pro ou « tangorpro ».

La tendance des modèles « Pro » pour le matériel Made by Google a commencé l’année dernière avec l’introduction du Pixel 6 Pro et s’est récemment poursuivie avec les Pixel Buds Pro. Dans le cas du Pixel 6 Pro, il avait le même chipset que le plus petit Pixel 6, mais avec un meilleur affichage, plus de RAM et un téléobjectif.

Pour l’instant, la seule différence que nous connaissons entre la tablette Pixel et la tablette Pixel Pro est qu’elles utiliseront des caméras arrière radicalement différentes. La tablette Pixel utiliserait le même capteur que Google a utilisé dans les Pixel 3 et Pixel 6a, un Sony IMX355. Il est susceptible de venir avec un écran plus grand et bien meilleur, plus de RAM et le prochain processeur Tensor G2.

