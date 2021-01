Google transformera ses bâtiments en centres de vaccination covid

Dès les prochaines semaines, le géant de la Silicon Valley Google apportera sa contribution pour accélérer la distribution des vaccins Covid-19 aux États-Unis, et de faire en sorte que les doses disponibles atteignent la population sans disparités ethniques ou socio-économiques. C’est ce qu’a déclaré l’entreprise dans une intervention sur son blog publiée ces dernières heures: l’initiative comprend dons ciblés de 150 millions de dollars et la fourniture de quelques propriétés du groupe comme installations pour l’inoculation des vaccins.

Fonds à l’OMS et aux CDC

Dans la note publiée en ligne, on lit que la décision découle d’un fait précis: les premières données des USA montrent que la distribution du vaccin cela se passe de manière inégale, « au détriment des personnes de couleur et de celles résidant dans les communautés agricoles et rurales, qui n’obtiennent pas la préparation dans des pourcentages similaires à ce qui se passe pour d’autres groupes. Les fonds levés par le géant de la recherche en ligne iront à l’OMS mais aussi à des entités telles que l’agence fédérale CDC et les organisations à but non lucratif de la région.L’objectif est double: améliorer l’organisation derrière la distribution des vaccins et aider les communautés défavorisées à disposer des informations dont elles ont besoin pour se faire vacciner.

Initiatives sur le territoire et sur le moteur de recherche

Le groupe il fournira également des bâtiments et des espaces tels que les parcs et parkings pour le personnel de santé. Ces zones deviendront des cliniques temporaires de vaccination de population initialement dans les villes de Los Angeles, San Francisco, Kirkland, Washington et New York, mais l’initiative s’étendra à l’échelle nationale en fonction de la disponibilité accrue de doses. Quant au reste du monde, la société a annoncé que dans le moteur de recherche va commencer à apparaître des informations plus précises – au niveau étatique et régional – sur les infrastructures et les organisations qui administrent les vaccins: ainsi ceux qui y ont droit de semaine en semaine sauront avec une simple recherche en ligne où ils peuvent aller pour leur dose.

