Google teste les `` jetons de confiance '', sa propre alternative aux cookies tiers dans Chrome

Au début des années, Google a annoncé la fin de biscuits de tiers dans votre navigateur Chrome. Une décision audacieuse quand on considère que Google fonde son activité précisément sur la publicité, où biscuits ils sont un élément essentiel pour suivre l’utilisateur et offrir une publicité plus réussie. À sa place Ils proposent une alternative: jetons fiable.





le biscuits essentiellement ils sont trackers chargés de noter les sites Web que chaque utilisateur visite afin de créer un historique plus complet et précis pour l’annonceur sur chaque utilisateur. En conséquence, l’annonceur proposera des publicités plus spécifiques en fonction des goûts et des préférences de chaque utilisateur. Cependant, il a également un point négatif: il permet de créer un profil unique de chaque utilisateur et de pouvoir les identifier, soulevant ainsi des problèmes de confidentialité.

Selon Google, ils proposent d’utiliser à la place ‘jetons fiable’. Ils disent que sont conçus pour authentifier un utilisateur sans révéler son identité. En théorie, comme ils sont tous identiques, ils ne peuvent pas suivre l’utilisateur sur Internet. Mais ils peuvent quand même dire à l’annonceur qu’ils sont de vrais utilisateurs (et non bots) et quelles annonces ont-ils vues ou faites Cliquez sur.

Google Chrome sur macOS.

La guerre contre biscuits tierce personne

Est La décision de Google de mettre fin au biscuits tierce personne Chrome n’est pas unique sur le marché. D’autres navigateurs parient dessus depuis un certain temps. Firefox le fait implémenter depuis deux mois et en fait, dans Mozilla, ils s’amusent même avec des expériences curieuses où il ouvre 100 onglets différents pour donner le vertige aux annonceurs.

L’autre acteur important dans ce combat particulier est Apple, qui dans Safari a bloqué le suivi de biscuits et en utilisant des pratiques curieuses pour mélanger les données de tous ses utilisateurs tant que le biscuits arrête d’être utile. Les conséquences sont déjà vues, les prix publicitaires ont chuté dans Safari.

En tout cas, dans Chrome, il est également possible de mieux gérer ces biscuits grâce à des extensions tierces.

