Google teste actuellement l’application Task Mate en Inde qui permettra aux utilisateurs de gagner de l’argent en accomplissant des tâches simples

Google a commencé à tester son Compagnon de tâche app en Inde. Actuellement, l’application est disponible en version bêta sur Google Play Store, l’application permettra aux utilisateurs de gagner de l’argent en échange de certaines tâches. Les utilisateurs devront effectuer des tâches telles que prendre une photo des devantures de magasins, enregistrer une phrase prononcée, confirmer certains détails de la boutique ou transcrire des phrases publiées par les entreprises. Les tâches peuvent être effectuées de n’importe où dans le monde et à tout moment. Cependant, Google donnera aux utilisateurs un délai pour effectuer une certaine tâche. Les utilisateurs auront également la possibilité de choisir les tâches de leur goût et de sauter les tâches indésirables.

Selon un rapport de 9to5Google, le test bêta a d’abord été repéré par un Utilisateur Reddit. Google permettra aux utilisateurs d’avoir de l’argent dans leur propre dénomination de pays. Une tâche fera l’objet d’un examen et les utilisateurs se verront attribuer certains niveaux après leur achèvement pour attribuer correctement leur récompense. Bien qu’il existe deux grandes divisions pour les tâches – les tâches assis ou sur le terrain, Google peut également demander spécifiquement des tâches. Comme indiqué dans la description de l’application, l’application fonctionnera en trois étapes de base: trouver des tâches à proximité, effectuer des tâches pour commencer à gagner et encaisser les revenus.

Le hic ici est que l’application est toujours en version bêta et que les nouveaux utilisateurs ne pourront rejoindre que s’ils ont les codes de parrainage. Comme il est en version bêta, Compagnon de tâche est actuellement limité aux testeurs sélectionnés et Google dans la description de l’application conseille également aux utilisateurs de n’installer l’application que s’ils disposent du code de parrainage qui ne peut être obtenu que via des invitations.

C’est un peu comme le Récompenses app par Google qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent en répondant aux questions de l’enquête. Mais ici, la récompense est créditée dans la devise du Play Store.

