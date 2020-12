Google, Telegram et Spotify down: ce qui se passe

Pour clôturer un 2020 dont on ne se souviendra pas avec une affection particulière, elle est intervenue ces derniers jours une série de dysfonctionnements techniques qui ont perturbé les activités en ligne de millions de personnes dans le monde – d’ailleurs à un moment où la vie en dehors du domicile est affectée par des restrictions et des limitations de toutes sortes. De nombreux services Google, le portail de musique en streaming et de podcast Spotify et la plateforme de messagerie Télégramme ont été frappés en séquence par des échecs qui ont laissé leurs utilisateurs sans e-mails, vidéos YouTube, chats, albums de musique et bien plus encore: beaucoup ont blâmé avec résignation les trois événements à l’annus horribilis qui est sur le point de se terminer, mais en ligne il ne manque pas de ceux qui cherchent à trouver un fil conducteur qui unit les trois bas.

Malheureusement ou heureusement, une cause commune et plausible des trois phénomènes ne peut être trouvée actuellement. La thèse pour laquelle les services offerts par les trois groupes sont ignorés surcharges de trafic dues à la pandémie le coronavirus, par exemple, est suggestif, mais ne s’additionne pas. D’une part, il est vrai que dans de nombreux pays, les gens sont encore soumis à des restrictions sur leurs déplacements, et que fermés à domicile, les services de Google, Spotify et Telegram sont en moyenne plus utilisés; D’un autre côté, cependant, les verrouillages en cours ne sont pas aussi serrés que ceux du printemps dernier – alors qu’aucun inconvénient ne s’est produit.

Il est également peu probable que les trois entreprises aient été victimes de même technique inattendu s’est produite en amont de leurs systèmes. Pour dévaloriser cette hypothèse, il y a d’abord le fait que les trois bas – bien qu’ils se soient produits à quelques heures d’intervalle – n’étaient pas contemporains; les produits concernés sont également extrêmement variés à plusieurs points de vue, à commencer par le type de service offert. Pour la même raison aussi un attaque de hacker il ne peut être considéré sans preuves à l’appui.

La difficulté d’attribuer une cause aux dysfonctionnements de cette semaine vient du fait que les trois entreprises ils n’ont pas fourni de détails particuliers ce qui n’a pas fonctionné avec leurs applications et services; l’inconfort a duré quelques dizaines de minutes, et il est compréhensible que ces sujets préfèrent divulguer le moins d’informations possible à son sujet. Pour ce qui s’est passé avec Google, cependant, le discours est différent, étant donné que les services offerts par la maison de Mountain View et ont fini par basculer sont devenus fondamentaux pour la vie quotidienne en ligne de millions de personnes, et les nouvelles ont eu une importance particulière partout dans le monde. : la petite information publiée par l’entreprise ces derniers jours parle d’une erreur interne aux systèmes de l’entreprise et aussi rares soient-elles, elles devraient suffire exclure que le problème soit le même qui a affecté Telegram et Spotify.