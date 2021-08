Google taquine Pixel 6, Pixel 6 Pro avec un processeur Tensor personnalisé : tout ce que nous savons jusqu’à présent

03 août 2021 10:55:12 IST

Google a officiellement dévoilé le design et quelques détails des très attendus Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le détail majeur que le teaser a confirmé est le chipset personnalisé des deux smartphones. Il a révélé que Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront alimentés par le propre processeur Tensor personnalisé de Google. Ceci est similaire à ce qu’a fait Apple lorsqu’il a introduit le chipset de la série A pour ses iPhones. Selon Google, le nouveau chipset fera du Pixel 6 « le téléphone Pixel le plus rapide, le plus intelligent et le plus sécurisé ».

Selon le blog de Google, « L’IA est l’avenir de notre travail d’innovation, mais le problème est que nous nous sommes heurtés à des limitations informatiques qui nous ont empêchés de poursuivre pleinement notre mission. L’IA et l’apprentissage automatique (ML) pour nos utilisateurs de Pixel. Nous avons décidé de créer notre propre système sur puce (SoC) pour alimenter le Pixel 6. Et maintenant, des années plus tard, il est presque là.

Google a annoncé que Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront lancés à l’automne de cette année.

En plus du chipset, le teaser a également confirmé que les deux smartphones fonctionneront sous Android 12. En termes de design, les deux combinés devraient être livrés avec de nouveaux matériaux et finitions. Le Pro sera livré avec un « cadre en aluminium légèrement poli » tandis que le modèle Pixel 6 sera livré avec une « finition en aluminium mat ». Le module caméra arrière est placé de manière horizontale sur les deux combinés. Les deux téléphones seront également dotés d’un écran perforé.

