Google supprime progressivement la technologie de suivi des publicités du navigateur Chrome, déclare ne pas développer de nouvelles façons de suivre les utilisateurs

Dans le but de créer un « site Web privilégiant davantage la confidentialité », Google a annoncé qu’il ne développerait pas de nouvelles façons de suivre les utilisateurs individuels sur Internet après avoir éliminé progressivement la technologie de suivi des publicités de son navigateur Chrome, un changement qui pourrait secouer l’industrie de la publicité en ligne. Google dit qu’il prend des mesures pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Cela fait partie d’un changement plus large dans l’industrie, car les spécialistes du marketing comme Apple et les régulateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs cherchent de plus en plus des moyens d’éliminer progressivement les pratiques de collecte de données plus flagrantes.

Pourtant, on craint que cela ajoute au pouvoir déjà dominant du géant de la technologie dans la publicité en ligne. Et le changement n’affectera pas les plus grands générateurs de revenus publicitaires de Google: la recherche et YouTube.

«Il est de plus en plus courant que si vous ne parvenez pas à persuader les consommateurs de se séparer volontairement de leurs données, vous ne les méritez probablement pas», a déclaré Brian Wieser, président mondial de la veille économique à l’agence média GroupM. «Les consommateurs sont plus conscients que leurs données sont utilisées sans le vouloir. Les marques (qui pensent à long terme) demandent «voulez-vous vraiment irriter les consommateurs avec des messages qui créent une perception de violation de la vie privée sous une forme ou une autre? Non. »

Le géant du numérique a déjà annoncé qu’il supprimerait les soi-disant cookies tiers de Chrome. Ce sont des extraits de code utilisés par les annonceurs pour enregistrer l’historique de navigation Web des utilisateurs afin de cibler des publicités personnalisées. Les cookies tiers sont depuis longtemps un outil clé pour les spécialistes du marketing pour diffuser des publicités ciblées, mais ils sont également une source de problèmes de confidentialité car ils retracent les utilisateurs sur Internet d’une manière dont ils ne sont peut-être pas conscients.

«En fait, 72% des gens estiment que presque tout ce qu’ils font en ligne est suivi par des annonceurs, des entreprises technologiques ou d’autres entreprises, et 81% disent que les risques potentiels auxquels ils sont confrontés en raison de la collecte de données l’emportent sur les avantages, selon un étude du Pew Research Center. Si la publicité numérique n’évolue pas pour répondre aux préoccupations croissantes des gens concernant leur vie privée et la façon dont leur identité personnelle est utilisée, nous risquons l’avenir du Web libre et ouvert « , a déclaré David Temkin, directeur de Gestion des produits, confidentialité des annonces et confiance dans un article de blog.

Mercredi, la société a déclaré qu’elle ne remplacerait pas ces cookies par un autre moyen de suivre les individus. Au lieu de cela, Google propose de regrouper les utilisateurs Web ayant des intérêts similaires et de garder les historiques Web privés sur les appareils des utilisateurs. Google peut toujours suivre les utilisateurs via ses propres services tels que la recherche ou Maps.

Temkin a déclaré que la société continuait de se demander si elle rejoindrait d’autres acteurs du secteur de la technologie publicitaire qui envisagent de remplacer les cookies tiers par d’autres identifiants au niveau de l’utilisateur.

«Aujourd’hui, nous expliquons qu’une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d’autres identifiants pour suivre les individus lorsqu’ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits», a-t-il déclaré.

Chrome est le navigateur Web dominant au monde, et de nombreux navigateurs concurrents comme Microsoft’s Edge sont basés sur la technologie Chromium de Google.

Même si les changements visent à renforcer la confidentialité, Google sera toujours en mesure de suivre les utilisateurs de ses propres services, a déclaré James Rosewell, PDG de Marketers for an Open Web, un groupe de médias et de sociétés de publicité faisant pression contre les changements.

«Ce qu’ils ne disent pas, c’est que« les gens sont connectés à nos produits tout le temps »» et donnent ainsi leur consentement à être suivis lorsqu’ils utilisent la recherche, Maps, Gmail ou YouTube, a déclaré Rosewell. « Ce qu’ils ne disent pas, c’est » nous allons arrêter tout cela « . »

Autre élément clé de contexte: Apple se prépare à ériger une nouvelle barrière pour surveiller les activités de plus d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone en ligne.

Son nouvel outil de confidentialité, qui devrait être déployé dans une mise à jour logicielle au début du printemps, exigera que les applications mobiles demandent explicitement aux utilisateurs d’iPhone l’autorisation de collecter des informations sur ce qu’ils font et où. Cette protection est un changement par rapport à la pratique de longue date d’Apple consistant à obliger les utilisateurs d’iPhone à accéder aux paramètres pour empêcher les applications de les suivre.

La protection de la vie privée supplémentaire sur les iPhones a énervé Facebook, qui s’est appuyé sur un suivi généralisé pour créer le deuxième réseau publicitaire numérique le plus lucratif derrière Google. Facebook a attaqué à plusieurs reprises l’outil anti-pistage d’Apple comme une attaque contre les petites entreprises qui s’appuient sur des publicités numériques personnalisées pour subventionner leurs services pour la plupart gratuits. Il est également suggéré que le fabricant d’iPhone est surtout intéressé à forcer plus d’applications à facturer leurs produits aux consommateurs afin de pouvoir percevoir une commission de 15 à 30% dans son magasin d’applications.

Les analystes affirment que Facebook risque de perdre des milliards de dollars si la plupart des utilisateurs d’iPhone n’accordent pas au réseau social la permission de les suivre.

Google a reconnu que le nouvel outil de confidentialité d’Apple pourrait réduire les revenus de certaines applications de son réseau publicitaire numérique, mais prévoit de réviser ses propres applications iPhone afin qu’elles ne soient pas affectées par les changements à venir.

Contrairement à Facebook, Google entretient une relation commerciale cruciale avec Apple. Google paie à Apple entre 9 et 12 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone.

Aram Sinnreich, professeur d’études en communication à l’Université américaine, a déclaré que déplacer les mécanismes d’analyse du comportement en ligne et des modèles d’achat loin des cookies de suivi tiers pourrait rendre les gens moins vulnérables aux violations de la vie privée, du moins pour le moment. C’est aussi, à certains égards, un tir contre Facebook, qui a fait connaître un grand effort pour une meilleure confidentialité mais qui reste «vraiment, vraiment dépendant du suivi de son modèle commercial», a-t-il déclaré.

«Apple, Amazon et Google ont des modèles commerciaux plus diversifiés, où le suivi est important mais pas central», a déclaré Sinnreich. «C’est une nouvelle vision de l’univers du marketing numérique qui diminue le pouvoir relatif de Facebook.»

Avec les contributions de l’Associated Press

.

