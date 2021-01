Google supprime les applications mobiles basées sur la finance du Play Store après le drapeau rouge de RBI

21 janv.2021 12:27:29 IST

Le géant de la technologie Google a annoncé dans un article de blog le 14 janvier, il avait examiné des centaines d’applications mobiles de prêt personnel en France signalées par des utilisateurs et des agences gouvernementales, et les avait immédiatement retirées du Play Store pour violation des directives de sécurité des utilisateurs fournies par la RBI (Reserve Bank of France). Google n’a pas révélé les noms des applications supprimées.

« Offrir une expérience sûre et sécurisée à tous les produits Google est notre priorité absolue. Nos politiques mondiales relatives aux produits sont conçues et mises en œuvre avec cet objectif à l’esprit, et nous travaillons toujours à améliorer nos pratiques afin d’améliorer la sécurité des utilisateurs », a déclaré Google dans son blog.

«Nous avons examiné des centaines d’applications de prêt personnel en France, sur la base des drapeaux soumis par les utilisateurs et les agences gouvernementales. Les applications qui enfreignaient nos politiques de sécurité des utilisateurs ont été immédiatement supprimées du Store, et nous avons demandé aux développeurs des applications identifiées restantes de démontrer qu’elles respectent les lois et réglementations locales applicables. Les applications qui ne le font pas seront supprimées sans préavis. En outre, nous continuerons d’aider les forces de l’ordre dans leur enquête sur ce problème », a répété Google dans le communiqué.

