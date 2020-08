Google supprime les applications frauduleuses du Play Store qui ont attiré les utilisateurs avec des cadeaux gratuits et ont installé des logiciels malveillants sur leur appareil à la place

Tendance FP31 août 2020 16:05:51 IST

Google a supprimé un certain nombre d’applications du Play Store après que des recherches aient signalé la nature malveillante des applications. Ces applications Android promettaient aux utilisateurs des cadeaux gratuits comme des chaussures et des billets, mais installaient un botnet de fraude publicitaire sur leurs appareils.

Ces applications étaient découvert par l’équipe White Ops Satori Threat Intelligence & Research. L’équipe a nommé le botnet TERRACOTTA et a révélé les aspects techniques de la campagne.

Le malware TERRACOTTA offrait aux utilisateurs d’Android «des produits gratuits en échange du téléchargement de l’application». Bien que les utilisateurs n’aient jamais reçu ces cadeaux, le logiciel malveillant a été activé dès que l’application a été installée. TERRACOTTA a ensuite utilisé le smartphone pour «générer des impressions publicitaires non humaines prétendant être des publicités diffusées dans des applications Android légitimes».

Selon l’équipe de recherche, le les logiciels malveillants avaient généré «plus de deux milliards de demandes, infecté plus de 65 000 appareils involontaires et usurpé plus de 5 000 applications »en une semaine seulement en juin 2020.

Ces applications avaient des titres différents, comme «Free Boots» ou «Get Free Sneakers». De plus, ce qui a attiré de nombreux utilisateurs, ce sont les notes élogieuses de 5 étoiles sur ces applications. Les notes étaient accompagnées de bonnes critiques qui ont apprécié les applications et la grande collection de chaussures.

Au fur et à mesure que l’on avance, de nombreux commentaires d’utilisateurs d’Android apparaissent, où les utilisateurs ont commenté leur agitation pour ne pas avoir reçu leurs nouvelles chaussures après des semaines d’installation de l’application. Les applications demanderaient aux utilisateurs de garder l’application installée pendant deux semaines avant de recevoir leurs prix.

Un porte-parole de Google a également évoqué la collaboration. Le porte-parole a déclaré que les «résultats critiques» de White Ops les avaient aidés à «connecter le cas à un ensemble d’applications mobiles précédemment trouvé et à identifier d’autres mauvaises applications».

