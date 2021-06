Google suit le chemin d’Apple : il permettra aux utilisateurs de décider si les applications suivent ou non leur activité dans d’autres applications

L’une des nouveautés apportées à iOS avec iOS 14.5 était la transparence du suivi des applications et, avec elle, la possibilité de dire à une application de ne pas nous suivre en dehors de ses propres domaines. Une fonction dont le but est d’assurer la confidentialité de l’utilisateur, qui n’a pas été sans controverse et qui maintenant Google va adopter sur Android.

Ceci est indiqué par l’entreprise elle-même sur une page d’assistance qui indique ce qui suit : « à partir de fin 2021, lorsqu’un utilisateur est exclu de la publicité ciblée par centres d’intérêt ou de la personnalisation des annonces, l’identifiant publicitaire ne sera pas disponibleAu lieu de cela, l’application recevra un identifiant publicitaire rempli de zéro qui ne sera pas utilisé pour suivre l’utilisateur.

Un système moins granulaire, apparemment

Comme indiqué par Google sur la page d’assistance, dans le cadre d’une mise à jour des services Google Play fin 2021, l’identifiant de l’annonce sera supprimé lorsque l’utilisateur désactivera la personnalisation des annonces dans les paramètres Android.

Pour ce faire, l’utilisateur doit simplement se rendre dans les paramètres de son mobile, puis dans la rubrique « Google », accéder à « Services », sélectionner « Annonces » et cochez la case « Désactiver la personnalisation des annonces ». Cela rendra les applications incapables d’accéder à l’identifiant publicitaire et donc incapables de suivre l’utilisateur au-delà de l’application elle-même.

Quand ce nouveau système sera-t-il lancé ? Selon Google, ce sera un déploiement progressif. En principe, cela affectera les applications qui fonctionner sur Android 12 à partir de fin 2021. Il sera ensuite étendu pour affecter les applications exécutées sur les appareils compatibles avec Google Play au début de 2022.

Cela correspond à ce qui a été annoncé début mai, lorsque Google a expliqué dans son blog de développeur que toutes les applications Android qui apparaissent sur Google Play à partir de 2022 devront indiquer à l’utilisateur quelles informations recueillent-ils et partagent-ils, comme cela arrive déjà dans l’App Store.

Cependant, il existe une différence fondamentale : Apple vous permet de configurer le suivi au niveau individuel, par application. La chose Google, cependant, semble être mondiale. En d’autres termes, si l’utilisateur désactive la publicité personnalisée, le suivi inter-applications sera désactivé pour toutes les applications. Il faudra attendre pour le savoir.

Plus d’informations | Google