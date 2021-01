Google Stadia peut être lu sur les téléviseurs intelligents LG grâce à une application native

Hier était la journée de LG au CES 2021. Lors de sa conférence, et très brièvement, la société coréenne a confirmé que Google Stadia, la plateforme de streaming de jeux vidéo de Google, arrivera sur vos téléviseurs tout au long de 2021. Il n’a pas précisé, mais la société a maintenant confirmé certains faits intéressants qui méritent d’être examinés.

Le premier est la date. Selon LG, Google Stadia atteindra les dernières Smart TV fin 2021, c’est-à-dire que nous devrons encore attendre. D’autre part, LG a confirmé que nous n’utiliserons pas de webapp, mais qu’elle peut être jouée nativement sur la plateforme webOS en utilisant une application qui sera téléchargée à partir du LG Content Store.

Expérience native sur les téléviseurs LG

De LG, ils affirment que Stadia atteindra leurs téléviseurs intelligents, bien qu’ils ne spécifient pas exactement lesquels. Cependant, ils soulignent qu’au moment du lancement sera disponible sur les modèles avec webOS 6.0, tandis que les télévisions avec webOS 5.0 le recevront plus tard cette année. De 45secondes.fr, nous avons contacté LG pour connaître les modèles exacts et ils ont répondu avec ces mêmes informations, il est donc prévu qu’au moins, il atteigne les modèles OLED, QNED Mini LED, NanoCell et UHD à partir de 2021.

Au lancement, Google Stadia sera disponible sur les téléviseurs dotés de webOS 6.0

L’application native Stadia arrivera une fois que Google aura ajouté la prise en charge de Google TV. Google a récemment lancé son nouveau Chromecast avec Google TV, une nouvelle interface et une nouvelle expérience utilisateur, mais cette interface ne prend pas en charge Google Stadia. Il est prévu que être compatible tout au long de cette année et ce serait également une bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléviseurs avec Google TV, comme ceux annoncés récemment par Sony, puisque en théorie Stadia serait compatible avec eux.

Dans tous les cas, LG est la première marque de téléviseurs à proposer le support de manière native. Reste à voir si d’autres fabricants se joignent. C’est aussi un petit pas en avant pour Google Stadia, qui commence enfin à s’intégrer dans de plus en plus d’appareils. LG webOS et Android sont les deux seules plates-formes sur lesquelles une application native est accessible, tandis que sur le bureau et sur iOS, elle est accessible via une application Web (pour le moment).

De cette manière, Google Stadia devance son principal concurrent, Microsoft xCloud. En fait, Phil Spencer a confirmé que Microsoft travaillait pour apporter xCloud aux téléviseurs sous forme d’application, mais pour le moment, ce n’est guère plus qu’un teaser qui ne s’est pas encore concrétisé. En ce qui concerne NVIDIA GeForce Now, un autre grand représentant du jeu en streaming, de The Verge, ils assurent qu’il atteindra également les téléviseurs LG de manière native.