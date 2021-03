Google Stadia échoue en raison du manque d’utilisateurs actifs

Parmi les projets annulés par Google Stadia, il y aurait la deuxième partie de Journey to the Savage Planet.

L’un des projets les plus ambitieux de Google et qui, dans le même temps, génère plus d’incertitude chez ses utilisateurs est sa plateforme de jeu en nuage, Google Stadia. Un service qui, au début du mois dernier, a annoncé la clôture de ses études internes, ce qui aurait provoqué l’annulation d’une série de projets qui n’ont finalement pas vu le jour.

C’est tout ce que nous ne verrons pas sur Stadia

Depuis la fermeture des studios internes de Google Stadia, appelés Jeux et divertissements Stadia, de nombreux noms de jeux vidéo à naître ont été mis sur la table. Le travail des studios de développement Stadia était en grande partie secret, de sorte que les titres censés avoir été annulés sont un mystère pour la grande majorité de sa communauté. Jusqu’à maintenant…

Et c’est qu’un rapport publié dans VideoGamesChronicle révèle quelques noms propres des projets sur lequel les utilisateurs de Google auraient travaillé, y compris la deuxième partie de Savage Planet ou un projet avec Kojima cela ne s’est jamais concrétisé.

Cependant, Google a répondu à cette controverse par des déclarations de l’un de ses directeurs sur le média GamesRadar +, dans lesquelles il est indiqué que ledit rapport n’était pas correct, car assimiler les rumeurs comme des faits et les informations sur les projets avec Kojima et Yu Suzuki n’étaient pas vraies. Ce président de la société américaine a voulu préciser que Google n’a «rien, ni annoncé quoi que ce soit, avec Kojima ou Yu Sazuki».

Dans le même temps, nous apprenons de nouveaux détails sur la fermeture de Stadia Games & Entertainment. Ainsi, Bloomberg a rapporté que des sources proches de Google suggèrent que l’une des principales raisons de ladite fermeture est que Stadia a raté ses objectifs de vente, et soyez prudent car nous parlons de centaines de des milliers d’utilisateurs de moins que prévu initialement.

On pense que cette situation est due au fait que le lancement de Stadia a été quelque peu précipité, en fait, certains développeurs ont suggéré de retarder la sortie, mais le chef de file de la plate-forme, Phil Harrison, a décliné cette proposition.

Bien que nous ne disposions pas de données officielles, ce qui semble assez clair, c’est que les chiffres des joueurs actifs et des ventes de jeux sur Google Stadia sont nettement plus petits que ceux des autres plates-formes de jeux.

Il faudra attendre pour voir si l’arrivée de FIFA 21 à son catalogue le 17 mars produit un effet d’appel et réalise augmenter à la fois le nombre d’utilisateurs actifs et les ventes de vos contrôleurs.

C’est peut-être l’une des clés pour que le projet Google Stadia avance et ne tombe pas dans l’oubli.

