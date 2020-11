Google Stadia arrivera sur iOS « dans les prochaines semaines »: il sera possible de jouer en streaming via le navigateur

Il semble que le jeu en streaming commence à faire son chemin sur iOS malgré les restrictions strictes d’Apple. Hier encore, NVIDIA a confirmé que GeForce Now avait officiellement atterri sur le système d’exploitation de l’iPhone, mais pas avec une application native, mais avec une application Web progressive (PWA). C’est maintenant au tour de Google, qui a assuré qu’il suivra le même chemin pour amener Google Stadia sur iOS.

Sans trop se mouiller avec la date, Google affirme que le première phase de la PWA Google Stadia « Il sera lancé dans les prochaines semaines. » L’idée, disent-ils, est de vérifier les performances et d’ajouter plus de fonctions pour apporter plus tard sa plate-forme de jeu en streaming à tous les appareils Apple qui, du moins pour le moment, n’ont pas de support officiel.

Il y a déjà eu des tentatives

Que Google Stadia fonctionne dans le navigateur n’est pas vraiment nouveau. Il y a quelques semaines, Zach Knox, un développeur, a lancé une application appelée Stadium, qui était essentiellement un navigateur qui vous permettait de vous authentifier sans le agent utilisateur et, par conséquent, il a servi à lancer Stadia. Il avait même un support de contrôleur. Cependant, Stadium était supprimé de l’App Store peu de temps après.

Le motif, ils maniaient d’Apple, c’est que Stadium « étend webKit » en l’implémentant dans le framework GameController natif, ce qui est nécessaire pour rendre l’application compatible avec les contrôleurs Bluetooth. Cela ne semble pas aller à l’encontre des directives de l’App Store, selon le développeur, mais quoi qu’il en soit, l’application a été supprimée.

L’application Google Stadia sur iOS ne permet pas les jeux.

Actuellement, Google Stadia sur iOS n’est guère plus qu’une plate-forme de découverte et de gestion de jeux. L’application vous permet d’acheter des titres, d’accéder à la bibliothèque et de démarrer des jeux sur des appareils compatibles à distance, mais ne joue pas comme un. Au cours des prochaines semaines, la première version de l’application Web progressive devrait être lancée, grâce à laquelle il sera possible de jouer normalement.

Comme vous l’avez peut-être entendu, la première phase de la prise en charge d’iOS arrive sur Stadia! Restez connectés pour plus à venir. https://t.co/RECHwxl5Iz pic.twitter.com/Yj8bFaAG3R – Stadia (@GoogleStadia) 19 novembre 2020

C’est une stratégie que des entreprises telles que NVIDIA (avec GeForce Now) et Amazon (avec Amazon Luna, toujours en phase de test) ont déjà suivi. Nous devrons attendre de voir à quel point la prise en charge des contrôleurs Bluetooth est optimisée ou s’il sera possible d’utiliser la manette Stadia via WiFi, car nous nous souvenons que le contrôleur Stadia peut se connecter directement aux serveurs Google pour réduire la latence et les temps de réponse.

Via | Polygone