Google Stadia ajoutera six nouveaux jeux, dont Into the Breach, Hitman 2 et bien d’autres, à Stadia Pro le 1er décembre

Google Stadia ajoute six nouveaux jeux à sa collection le 1er décembre dans le cadre de Stadia Pro. Stadia s’est rendu sur son forum communautaire officiel pour faire l’annonce. Les jeux seront disponibles dans le cadre de l’abonnement Stadia Pro qui coûte 9,99 € par mois. Selon le Forum de la communauté, les jeux qui arrivent sur Stadia Pro incluent Dans la brèche, Hitman 2, Kine, Monster Jam Steel Titans, Everspace et Voisin secret. Selon le forum, les joueurs peuvent réclamer les six jeux en décembre et les conserver aussi longtemps qu’ils restent membre de Stadia pro.

« Ce ne sont que quelques-uns des plus de 30 jeux que vous pouvez obtenir actuellement avec Stadia Pro », ajoute le communiqué.

De plus, selon le forum de la communauté, le 30 novembre est la dernière chance pour les propriétaires de Stadia Pro de réclamer Très chaud, Power Rangers: Battle for the Grid, Little Nightmares, Hello Neighbour et Super Bomberman R Online gratuitement avec Stadia Pro.

Le forum a également révélé qu’il y avait 93 jeux avec des économies spéciales en tant que récapitulatif des ventes du Black Friday. Ces jeux sur la boutique Stadia incluent Assassin’s Creed, Borderlands 3, Destiny 2, Doom Eternal, Dragon Ball Xenoverse, Far Cry 5, GRID et Tueur à gages entre autres. Les abonnés Stadia Pro peuvent économiser encore plus sur 45 jeux dans la boutique Stadia.

Jack Buser, le directeur des jeux du service pour Google Stadia a également récemment révélé qu’il y avait actuellement 200 développeurs construisant 400 nouveaux jeux pour Google Stadia, lors d’une interaction avec MobileSyrup. Buser, cependant, a ajouté que ces nouveaux jeux devraient être lancés au cours des prochaines années et pas nécessairement tous en 2021.

