Google sort le Stadia Controller et la plateforme dit au revoir avec un nouveau jeu

Google Stadia fait ses adieux avec deux surprises : un nouveau et dernier jeu arrive (qui était en fait le premier) et la sortie du Bluetooth pour la manette Stadia est confirmée.

C’est officiel : la manette Google Stadia sortira pour ne pas devenir un presse-papier.

Très peu nous avons dû attendre pour savoir plus de détails sur la fermeture de Google Stadiaet que pas plus tard qu’hier, nous avons compilé les dernières informations disponibles sur l’arrêt définitif du service malheureux de diffusion des jeux vidéo de Google, notamment en termes de téléchargement de données et progression fait dans nos titres préférés.

Vous savez déjà que Stadia sera éteint mercredi prochain 18 janvier à 23 h 59, heure du Pacifique (PST) pour toujours, mais il ne le fera pas froidement et sans dire au revoir car son équipe est incroyablement empathique, sûrement plus qu’elle ne devrait l’être après le traitement par Google d’un service qui a toujours extrêmement bien fonctionné, mais qui fermera l’aveugle avec deux surprises importantes Ils viennent de devenir officiels.

« Jeu de vers » Ce sera le dernier titre à atteindre Stadia

Le premier est un nouveau jeu que vous trouverez ici même sur ce lien, qui sera évidemment le dernier à sortir sur Stadia et ne sera disponible que quelques jours, mais qui C’est en fait le tout premier car ce « titre modeste »selon les mots de l’équipe Stadia elle-même, est celui qui il a été utilisé par les ingénieurs et développeurs pour tester les principales fonctionnalités du service avant son lancement en 2019.

Le jeu il s’appelle « Jeu de vers » et c’est un merci d’avoir joué que l’équipe Stadia adresse à tous les utilisateurs. Alors, ne vous attendez pas à beaucoup de fantasmes car vous allez rencontrer une sorte de jeu simple serpent que de citer l’annonce « Je ne gagnerai pas le « Jeu de l’année », mais celui sur lequel l’équipe Stadia a passé de nombreuses heures » tout essayer. C’est pourquoi ils voulaient le partager avant de tout brûler.

Il n’est disponible qu’en anglais et vous aurez besoin d’un clavier ou d’un contrôleurmais en guise d’adieu à Stadia et d’épilogue, il servira sans doute…

Vous avez peut-être vu un dernier jeu arriver sur Stadia aujourd’hui. C’est un humble merci d’avoir joué de la part de notre équipe. Trouvez-le ici: https://t.co/PyAUH181v1 — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) 13 janvier 2023

Fait divers : la manette Stadia sort sa connectivité Bluetooth la semaine prochaine

L’autre surprise est la plus attendue de tous, c’est que Google nous a remboursé l’argent dépensé sur Stadia nous informant que le matériel acheté resterait avec nous totalement gratuit, y compris une manette Stadia qui fonctionnait très bien et il est en fait très confortable à utiliser avec n’importe quelle autre plate-forme de jeu vidéo.

Le problème ici est que la connectivité sans fil de la manette Stadia a été plafonnéedonc sans la plate-forme Google, j’étais condamné à devenir un joli presse-papier tandis que la communauté des utilisateurs réclamait sans cesse sa sortie.

Aussi, bonne nouvelle encore par une équipe Stadia qui, nous l’espérons, ne perdra pas son emploi, et c’est que, se comportant une fois de plus comme nos meilleurs amis, ils confirment maintenant que nous pouvons utiliser la manette Stadia avec n’importe quelle plate-forme via Bluetoothprotocole de connectivité qui sortira la semaine prochaine grâce à un outil qui sera publié dans les prochains jours accompagné d’un guide en libre-service.

Nous avons également des informations sur le Bluetooth : la semaine prochaine, nous publierons un outil en libre-service pour activer les connexions Bluetooth sur votre manette Stadia. Nous partagerons les détails ici lors de la sortie. pic.twitter.com/6vYomngfmA — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) 13 janvier 2023

Un peu plus à commenter, puisqu’il est déjà devenu très clair que Stadia fonctionnait parfaitement et ses problèmes n’étaient que deux: arriver tôt et appartenir à Googletrès enclins à abandonner des produits et des services, peu importe le temps qu’ils ont… Quelqu’un se souvient-il de Reader ?

Dans ce cas, au moins on pourra continuer à utiliser la manette Stadia !

