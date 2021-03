Google s’efforce de résoudre le problème d’assistance du Chromebook

Les PC n’ont pas de date d’expiration. Les Chromebooks le font. Cependant, les dirigeants de Google ont déclaré mardi qu’ils travaillaient avec les fabricants de Chromebook pour s’assurer que vous ne finirez pas par acheter un Chromebook qui ne sera plus pris en charge de si tôt.

Lors d’un point de presse pour marquer le 10e anniversaire de Chrome OS et des Chromebooks mardi, un journaliste a interrogé les dirigeants de Google lors de l’appel sur une expérience Chromebook typique: une fois la fenêtre d’assistance d’un Chromebook expirée, il ne recevra pas de mises à jour. Si un site Web ou un service nécessite un navigateur à jour pour y accéder, cela signifie-t-il que le Chromebook non pris en charge est désormais sans valeur?

L’une des distinctions entre un PC et un Chromebook est cette fenêtre de support. Microsoft cesse de prendre en charge les versions de Windows à un moment donné, mais il n’arrête pas de prendre en charge le PC qui l’entoure. En supposant que votre PC ne soit pas ancien, vous pouvez passer au dernier système d’exploitation Windows et passer à autre chose. Une fois que votre Chromebook a dépassé la date d’expiration de la prise en charge, il ne reçoit plus les correctifs de sécurité et les mises à jour du navigateur, ce qui rend rapidement l’ensemble du système inutile. Cette mort certaine affectera de plus en plus d’utilisateurs au fil du temps, à mesure que l’écosystème Chromebook se développera. Les dirigeants de Google ont également déclaré mardi que ses partenaires prévoyaient de livrer 50 nouveaux Chromebooks en 2021.

Alexander Kuscher, directeur de la gestion des produits de ChromeOS, a déclaré que Google avait commencé à prendre des mesures en 2019, lorsqu’il a commencé à étendre la fenêtre de support à huit ans. « Pour la plupart des achats d’un Chromebook, ils recherchent une longue durée de support », a déclaré Kuscher.

Ce sur quoi Google a peu de contrôle, ce sont les clients qui achètent des Chromebooks usagés ou plus anciens auprès d’un revendeur, qui tentent peut-être de décharger leur inventaire grâce à des remises importantes, peut-être pendant la période des fêtes. Google a déclaré qu’il s’efforçait de travailler avec les fabricants de Chromebook pour éviter cela également.

« Je pense que nous travaillons absolument avec les fabricants, les OEM de PC, pour ne pas expédier de Chromebooks qui n’ont pas une longue durée de vie », a déclaré Kuscher. «Nous travaillons donc sur des accords commerciaux avec nos équipementiers, qui sont essentiellement des incitations à ce que cela ne se produise pas. Nous prévoyons donc que cela sera de plus en plus improbable ou presque impossible à l’avenir. »

Kuscher a également déclaré que Google «travaille sous le capot» d’un point de vue technique et architectural pour s’assurer que tous les Chromebooks disposent des dernières mises à jour au niveau du navigateur, sinon au niveau du système d’exploitation réel. « [It’s] rien que nous puissions annoncer en particulier pour le moment; disons simplement que nous sommes concentrés à 100% dessus et que c’est une grande poussée de notre part. »

Plus de Chromebox en cours de route

Les dirigeants de Google ont également déclaré qu’ils réexaminaient des facteurs de forme qui avaient été désaccentués ces dernières années, à l’exception des tablettes Chrome OS. John Solomon, vice-président et directeur général de Chrome OS, a déclaré que la société préférait une expérience avec au moins un clavier amovible. Mais l’expérience de travail à domicile post-pandémique sera davantage un environnement hybride, a-t-il déclaré, avec plusieurs appareils Chrome OS dans les ménages.

«Les gens vont de plus en plus avoir des espaces de travail dédiés à leur domicile, même s’ils ne vont pas au bureau quelques jours par semaine, et nous constatons donc un énorme intérêt de la part des utilisateurs et de nos partenaires OEM pour développer davantage et plus de ces expériences Chromebox et tout-en-un », a déclaré Solomon.

