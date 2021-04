Google se retire du Mobile World Congress 2021 en raison des «  restrictions et protocoles de voyage COVID-19  »

02 avr.2021 15:28:25 IST

Google sautera le plus grand événement téléphonique au monde – le Mobile World Congress (MWC) 2021. La société a décidé de se retirer du MWC 2021 en raison des restrictions de voyage et des protocoles COVID-19. L’événement annuel est organisé par Global System for Mobile Communications (GSMA) à Barcelone. Dans un déclaration à Le bord, Google a déclaré: « Suite à nos restrictions et protocoles de voyage COVID-19 actuels, Google a pris la décision de ne pas exposer au Mobile World Congress cette année. »

Le géant américain de la technologie a ajouté qu’il continuerait à collaborer étroitement avec la GSMA et à soutenir ses partenaires grâce à des opportunités virtuelles. « Nous attendons avec impatience les activités de cette année et vous voir (GSMA) à Barcelone en 2022 », indique le communiqué.

L’annonce intervient des semaines après que Sony, Nokia et Oracle se sont retirés du MWC 2021, signalé Cnet.

Le rapport ajoute que la GSMA poursuivra l’événement comme prévu. Toutes les entreprises qui viendront à l’événement devront suivre les directives sur les coronavirus et les protocoles de sécurité émis par les autorités.

L’année dernière, MWC a été annulé après que la majorité des entreprises de technologie aient décidé de l’ignorer en raison de l’épidémie de coronavirus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂