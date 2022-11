Google s’apprête à télécharger une autre de ses applications les plus célèbres : elle cumule plus d’1 milliard de téléchargements

Google prévoit de ne plus prendre en charge l’application mobile autonome Street View. Bientôt, cela deviendra une fonctionnalité intégrée dans Google Maps.

Une autre application Google est sur le point de dire au revoir pour toujours. Et cette fois, c’était au tour de l’un des plus importants, avec plus d’un milliard d’installations via Google Play, et une note moyenne de 4,2 étoiles sur 5.

Il s’agit de application google street view pour les appareils Android. L’appli qui permet visualiser un environnement à trois cent soixante degrés depuis pratiquement n’importe quel endroit dans le monde, grâce à des images capturées par des caméras spéciales que Google emmène aux quatre coins de la planète.

L’application permet également aux utilisateurs de collaborez avec vos propres images 360º et voir les images publiées par d’autres utilisateurs. Mais très bientôt, l’application ne sera plus disponible.

Street View ne sera plus disponible en tant qu’application autonome en mars 2023

le peuple de 9to5Google a été le premier à signaler la fermeture future de l’application Google Street View. Cependant, sa disparition ne signifie pas que les fonctions ne seront plus disponibles.

Au lieu de cela, Google prévoit maintenir l’intégration de Street View dans l’application Google Maps. Ainsi, il suffira d’avoir une seule application installée sur nos appareils pour pouvoir accéder aux fonctions de Maps et à celles de Street View.

Selon les avis qui ont été trouvés dans l’application, la fermeture de l’application Street View sera effective le 21 mars 2023. Passé ce délai, les utilisateurs pourront publiez vos images et vidéos à 360 degrés via Street View Studio ou via Google Maps.

Il ne reste donc que quelques mois avant que Google ne se décide fermer définitivement votre application explorer le monde en trois soixante. Malgré cela, l’application a continué à recevoir des mises à jour jusqu’à il y a quelques jours à peine et continue d’être l’une des plus téléchargées de toute la collection de Google Apps Disponible sur PlayStore.

