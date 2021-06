Google retarde le blocage des cookies tiers sur le navigateur Web Chrome jusqu’à fin 2023

25 juin 2021 11:47:33 IST

Google va retard de près de deux ans la suppression progressive de la technologie du navigateur Web Chrome qui suit les utilisateurs à des fins publicitaires, affirmant qu’il faut plus de temps pour développer un système de remplacement. Le géant de la technologie a déplacé jeudi son échéance pour supprimer les cookies dits tiers à la fin de 2023 plutôt qu’à janvier 2022 comme cela était initialement prévu.

« Nous devons avancer à un rythme responsable, en laissant suffisamment de temps pour un débat public sur les bonnes solutions et pour que les éditeurs et le secteur de la publicité migrent leurs services », a déclaré Vinay Goel, directeur de l’ingénierie de la confidentialité pour Chrome, dans un communiqué. article de blog.

Les cookies tiers sont des extraits de code qui enregistrent les informations sur les utilisateurs et sont utilisés par les annonceurs pour cibler plus efficacement leurs campagnes, aidant ainsi à financer du contenu en ligne gratuit comme les journaux et les blogs. Cependant, ils sont également une source de longue date de problèmes de confidentialité, car ils peuvent être utilisés pour suivre les utilisateurs sur Internet.

Google retire les cookies tiers alors qu’il révise Chrome pour renforcer la confidentialité, mais les propositions ont secoué l’industrie de la publicité en ligne, faisant craindre que la technologie de remplacement ne laisse encore moins de place aux concurrents de la publicité en ligne. L’Union européenne et les régulateurs britanniques ont enquêté sur les plans de Google, connus sous le nom de Privacy Sandbox.

Pour résoudre l’enquête américaine, la société a proposé au chien de garde de la concurrence du pays de superviser l’élimination progressive des cookies. Il a également promis de ne pas discriminer les sociétés de publicité numérique rivales lors de la conception de la nouvelle technologie et s’est engagé à donner au chien de garde américain un préavis de 60 jours avant de supprimer les cookies tiers.

Goel a déclaré que Google vise à rendre la nouvelle technologie disponible d’ici la fin de 2022 pour que les développeurs commencent à l’adopter, ce qui permettrait de supprimer progressivement les cookies tiers de Chrome sur trois mois « fin 2023 ». Ce calendrier est conforme aux engagements que Google a pris envers l’organisme américain de surveillance de la concurrence, a déclaré Goel.

L’une des principales idées pour remplacer les cookies tiers est une technique qui masque les utilisateurs dans de grands groupes en ligne en fonction de leurs intérêts tout en conservant l’historique de navigation sur les appareils pour préserver la confidentialité.

