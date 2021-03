Google résoudra le plus gros problème des Pixel Buds, avec une nouvelle génération déjà naissante

Google certifie à la FCC un casque sans fil avec plus de puissance et une meilleure connectivité … Est-ce vous, Pixel Buds (2021)?

Après nous avoir surpris avec son premier pari ‘vrai sans fil’, la vérité est qu’il semble que Google veut approuver les bonnes impressions que les Pixel Buds nous ont laissées l’année dernière, avec une nouvelle génération qui semble être au four Et cela résoudrait le plus gros problème de casque sans fil du géant de Mountain View.

On en parle Pixel Buds (2021) qui étaient déjà aperçus aux États-Unis, et qu’Android Central nous anticipait suite à la documentation du certificateur FCC, ce qui semble confirmer améliorations dans une connectivité qui était devenue la grande taupe de la première génération «vrai sans fil» de Google.

Les rapports publiés par la FCC présentent deux modèles avec codes « GPQY2 » Oui « G7YPJ » correspondant à d’autres casques Google des générations précédentes, nous sommes donc sûrement confrontés au code de chaque écouteur séparément, mais dans son ensemble, en parlant des Pixel Buds (2021).

Évidemment et comme cela arrive souvent, ces certifications présentent l’intéressant et cachent le vital, puisque nous n’avons aucune information notable sur la fonctionnalité que Google mettrait en œuvre sur cette nouvelle génération.

Cependant, nous savons que la société californienne a écouté ses utilisateurs donnant aux nouveaux Pixel Buds une puissance de sortie plus élevée, peut-être pour pallier le manque et les problèmes de connexion de la première version lancée en 2020.

De plus, en tenant compte de la volonté de Google de se mettre à jour avec les meilleures et les plus récentes technologies du secteur, il serait étrange de ne pas les voir avec l’annulation active du bruit (ANC) qui bénéficient déjà des options les plus compétitives dans ces fourchettes de prix.

Pour le reste, on ne peut qu’attendre de voir si Mountain View a avancé avec la traduction simultanée ou d’autres actualités différentielles de ses Pixel Buds.

Google Pixel Buds, analyse: les deuxièmes parties peuvent être bonnes

Rubriques connexes: Casque, Google, Google Pixel

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂