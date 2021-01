Google repense son moteur de recherche mobile: plus visuel et avec des informations extraites des webs pour que vous n’ayez pas à les saisir

Google commence à appliquer une refonte majeure à son moteur de recherche mobile, l’un de ses services les plus utilisés dans le monde. Le chercheur maintenant offrir des informations plus directes et visuelles sur les sujets que nous recherchons. En échange de cela, les pages de résultats de recherche apparaissent de plus en plus basses.





Google décrit l’interface utilisateur mise à jour comme une « grande refonte visuelle », avec l’intention de simplifier les choses pour les utilisateurs, concentre les informations et améliore la lisibilité du texte. Ce que Google fait ici, c’est d’extraire des informations pertinentes des concepts que nous recherchons pour les montrer directement, résumées et structurées.

Plus de temps sur Google et moins de temps sur d’autres sites Web

L’aspect le plus important ici est peut-être de savoir comment petit à petit, les résultats de la recherche passent au second plan. En d’autres termes, cela implique d’afficher de plus en plus de widgets avec des informations pertinentes extraites des pages Web sur lesquelles vous recherchez.

Par exemple, nous pouvons voir comment lors de la recherche de « chat de la forêt », il nous montre d’abord son nom officiel, une courte description de celui-ci, une option pour le voir en réalité augmentée, plus de données de catégorisation, d’histoires, d’informations supplémentaires sur sa taille, sa personnalisation ou son régime alimentaire. .et enfin le premier résultat de la page Web.

Recherche de concepts généraux il est désormais pratiquement impossible d’afficher des pages Web de résultats sur le premier écran. Vous devez faire défiler (et souvent un long) pour voir les résultats des pages Web que Google a trouvées. Ces dernières années, Google a commencé à extraire les informations des sites Web pour les afficher directement tant que l’utilisateur les a plus à portée de main et plus rapidement. Et tant que vous restez plus longtemps dans Google et ne quittez pas votre service pour aller à la page du tour.

Ce n’est pas vraiment nouveau. Nous avons vu précédemment comment le moteur de recherche a commencé à extraire et à mettre en évidence directement la partie du texte recherchée à partir des pages Web. La saisie de ces résultats de recherche conduisait directement au paragraphe où se trouvaient les informations.

Changements dans le moteur de recherche Google

Il existe un certain nombre de les changements pertinents qui ont été appliqués à la conception du moteur de recherche mobile Google en plus de l’échantillon d’informations extraites des pages Web. En général, ce sont des changements subtils de typographie, de couleurs ou de styles qui, ensemble, rendent l’apparence visuelle différente.

Pour améliorer la lecture sur Google a modifié la typographie, sa taille et son espacement. Cela devrait en principe améliorer la lisibilité, bien que cela dépende de nombreux autres facteurs liés à l’appareil de chaque utilisateur. En général, il y a une plus grande cohérence dans le style de tout le texte tout au long de la page de recherche.

Un point subtil qui a changé est l’ombrage dans les résultats de recherche, maintenant les espaces sur les côtés sont éliminés pour laisser plus d’espace pour l’information. Par conséquent, les fiches de cette page des résultats de recherche ne laissent plus d’espace qu’en haut et en bas. Google combine cela avec l’utilisation de couleurs vives pour mettre en évidence les informations pertinentes et des tons de gris désaturés ou droits pour les arrière-plans et les informations pas si importantes.

Enfin, Google fait accent sur l’utilisation de formes plus arrondies. C’est quelque chose qu’il applique depuis qu’il a repensé son logo il y a quelques années. Ses interfaces se font progressivement plus arrondies, on le voit dans Android, dans Google Home ou par exemple maintenant dans le nouveau moteur de recherche. Laissant de côté l’évaluation de son efficacité ou non, le fait qu’une cohérence avec le même style soit recherchée dans tout l’écosystème est plus important.

Selon Google, le nouveau design du moteur de recherche mobile arrivera dans les prochains jours à tous les utilisateurs. Il est actuellement déployé dans certaines régions du monde comme la Nouvelle-Zélande, qui sert souvent de banc d’essai pour ces choses. Il n’est pas nécessaire de mettre à jour quoi que ce soit sur le téléphone mobile pour recevoir le nouveau design.

Via | Google