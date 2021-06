Google rend hommage à Shirley Temple, la star emblématique de Hollywod, avec un doodle animé

09 juin 2021 13:17:00 IST

L’animation Google Doodle d’aujourd’hui célèbre « l’actrice, chanteuse, danseuse et diplomate américaine Shirley ‘Little Miss Miracle’ Temple ». Ce jour-là, en 2015, le musée d’histoire de Santa Monica a ouvert « Love, Shirley Temple », une exposition spéciale qui présentait une collection de ses « souvenirs rares ». Temple a reçu le Screen Actors Guild’s Lifetime Achievement Award en 2006.

Temple est née le 23 avril 1928 à Santa Monica, en Californie, où elle a commencé à prendre des cours de danse à l’âge de trois ans. Elle a gagné en popularité en montrant son talent dans la comédie musicale « Stand Up And Cheer » en 1934. La même année, Temple a joué dans plusieurs films dont « Bright Eyes » qui est célèbre pour sa routine « On the Good Ship Lollipop ». . Temple est également devenu le premier enfant star à recevoir un Oscar à l’âge de six ans.

Elle est devenue encore plus célèbre avec une sitcom radio intitulée « Junior Miss » diffusée en 1942. Dans cette émission, le personnage de Temple était celui d’une adolescente qui grandissait à New York. À 22 ans, elle décide de prendre sa retraite de l’industrie hollywoodienne. Selon Google, après sa retraite en 1958, « Elle a raconté l’éponyme » Shirley Temple’s Storybook « , une série télévisée pour enfants qui a adapté des histoires familiales, parfois même filmées en direct. «

Après cela, Shirley Temple est passée à la fonction publique à temps plein et est devenue représentante des États-Unis auprès des Nations Unies en 1969. Au cours de sa carrière politique, elle a également travaillé comme écologiste, représentant sa nation en 1972 à la Conférence des Nations Unies sur l’Homme Environnement. En termes de ses réalisations, elle a reçu un poste d’ambassadrice au Ghana et est devenue la première femme chef du protocole au département d’État. Elle a également été nommée Officier honoraire du service extérieur en 1988.

