Google redouble son engagement en faveur de l’éducation: jusqu’à 100 To pour les écoles, une salle de classe avec des extensions et un assistant lorsque l’enseignant n’est pas là

Google a organisé son événement «Apprendre avec Google» et en profite pour nous apporter plus de 50 actualités pour votre écosystème éducatifDe l’outil Google Classroom à Google Meet en passant par les modifications apportées à G Suite for Education.

Comme dans le télétravail, la pandémie a révolutionné l’éducation et les solutions à distance ont gagné beaucoup plus de force. De Google, ils le savent et ont donc voulu profiter de cet événement pour montrer leur travail, inauguré par Sundar Pichai lui-même, PDG de Google.

Extensions et nouvelles fonctionnalités pour l’écosystème Google dans l’éducation

Les premiers changements concernent G Suite for Education et Google Workspace for Education. Google explique que plus de 170 millions d’étudiants et d’enseignants utilisent Google Workspace for Education. Pour eux, Google créera trois nouveaux niveaux d’abonnement: Standard, Avancé et Plus, avec jusqu’à 100 To d’espace pour les collèges et universités. Une quantité énorme que Google comprend sera suffisante pour répondre à tous les besoins de stockage.

Concernant son application Google Classroom, la société explique qu’elle compte 150 millions d’utilisateurs, 40 millions de plus que l’an dernier. Dans ce cas, au cours de cette 2021, la classe sera mise à jour avec différentes améliorations. Le premier est l’arrivée de des extensions tierces, qui incluront des options comme Kahoot! ou Adobe.

Des extensions tierces arrivent dans Google Classroom cette année.

En plus des extensions, à la fin de l’année Classroom permettra d’obtenir de meilleures statistiques sur les étudiants, en pouvant facilement vérifier quels sont les étudiants les plus actifs ou quelles ont été les dernières contributions de chacun d’eux.

De plus, et en pensant aux élèves qui ont des difficultés à accéder à une bonne connexion, Classroom permettra télécharger du contenu, travailler hors ligne. Cette option sera disponible en fin d’année et sur Android.

La classe intégrera également des options telles qu’une amélioration de la création de photos, la possibilité de joindre des photos de devoirs et les modifier directement à partir du téléphone.

Classroom est également mis à jour avec un support pour télécharger du contenu et pouvoir y accéder sans Internet.

La prochaine application à mettre à jour est Google Meet. Selon les données de Google, l’équivalent de 1300 ans d’apprentissage se fait chaque jour grâce à son application d’appel vidéo. Dans ce cas, des nouvelles arriveront pour les enseignants sous la forme de co-modérateurs. Cela permettra aux enseignants de désigner une autre personne pour aider à contrôler la salle.

L’un des ajouts qui arrivera bientôt sera de mettre fin à l’appel pour tout le monde. C’est un outil pour empêcher les élèves de discuter lors d’un appel vidéo une fois que l’enseignant quitte de cette. De manière équivalente, il existe également de nouvelles options pour réduire au silence les étudiants individuellement ou globalement.

Les réactions viennent à Google Meet. Bien que l’enseignant puisse choisir de les bloquer.

Google explique que Meet pour Chromebooks améliorera leurs performances et les ‘réactions emoji’ arrivent sur Google Meet. Il s’agit d’une option disponible dans d’autres outils tels que Skype, qui sera désormais également sur Meet.

Améliorations de Chrome OS et assistant pédagogique pour les devoirs

Selon les données IDC, les Chromebooks ont surpassé les Macbooks pour la première fois en 2020. Google annonce que Au cours du premier trimestre 2021, 40 nouveaux appareils arriveront avec Chrome OS pour l’éducation, beaucoup d’entre eux avec une connectivité LTE.

En ce qui concerne les Chromebooks, Google annonce 500 nouvelles politiques pour la console d’administration, qui aideront à améliorer l’expérience et l’accessibilité avec ces appareils. Parmi les nouvelles options, Chrome OS permettra également d’enregistrer directement l’écran, afin que les enseignants et les élèves puissent partager en temps réel ce qui apparaît sur leurs appareils.

Sans révéler beaucoup de détails, Google explique qu’ils travaillent sur un assistant pédagogique. Ce serait une modification de l’assistant Google, où au lieu de donner des liens ou des vidéos en conséquence, il donnerait une explication. L’idée serait d’aider les élèves lorsque l’enseignant n’est pas disponible.

Équivalent à quand on demande « 2 + 2 » dans Google et qu’on nous donne la réponse, cet assistant pédagogique renvoie une réponse explicative, donner de l’importance aux étapes et pas seulement à la réponse. Pour le moment, plus de détails sur ce projet sont inconnus.

Ici, il y a plusieurs possibilités; qu’il s’agisse d’une version voix off des réponses de style Wolfram Alpha que Google fournit déjà, ou s’il s’agit d’un outil spécifique pour l’occasion, qui essaie fournir des réponses en langage naturel à certaines questions et problèmes typiques des élèves. Comme on pouvait s’y attendre, ce sera l’incorporation dans son écosystème éducatif de Socratic, l’outil d’intelligence artificielle que Google a acheté en 2019.

