Google récupère à la demande générale deux de ses fonctions les plus utiles, elles lui manquaient depuis des semaines

Après les avoir supprimés il y a quelques semaines à peine, Google a décidé de ramener le minuteur et le chronomètre dans le moteur de recherche.

À peine trois semaines se sont écoulées depuis que Google a mis fin à deux de ses fonctions les plus utiles et méconnues, minuterie et chronomètre, une décision très controversée en raison de l’utilité des deux. Il semble que l’entreprise ait reconsidéré et, heureusement, ait opté pour récupérer ces deux outils intégrés dans le moteur de recherche.

Comme indiqué à partir de AndroidPolice, le minuteur et le chronomètre sont de retour tels qu’ils étaient partis, silencieusement par Google. De cette façon, ils rejoignent d’autres widgets disponibles dans le moteur de recherche Google, tels que la calculatrice et le traducteur. Ensuite, nous examinons comment utiliser le minuteur et le chronomètre de Google pour que vous en tiriez le meilleur parti.

Le minuteur et le chronomètre reviennent à Google

La disparition du minuteur et du chronomètre de recherche Google Il n’est pas passé inaperçu auprès des utilisateurs, qui ont rapidement demandé le retour de ces deux outils très utiles. L’agent de liaison public de Google Search, Danny Sullivan, n’a pas tardé à affirmer sur Twitter que les deux fonctionnalités seraient de retour, mais sans préciser la date exacte.

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour utiliser à nouveau le minuteur et le chronomètre dans la recherche Google. À peine trois semaines plus tard, Google a réintégré ces outils avec la même subtilité. avec lequel il les a retirés il y a des semaines. Oeil, on parle de fonctions qui sont présent dans le moteur de recherche depuis 2013Ils ont presque 10 ans.

Après trois semaines de disparition, Google ramène le minuteur et le chronomètre.

Pour utiliser ces outils, il vous suffit de rechercher « Timer » ou « Stopwatch » dans le moteur de recherche, puisque les deux apparaissent ensemble dans le même widget. Pour utiliser le chronomètre, il vous suffit de appuyez sur le bouton « Démarrer » et laisser passer le temps. Lorsque vous souhaitez l’utiliser à nouveau à partir de 0, appuyez sur « Réinitialiser ».

Quant à minuterie, elle est réglée par défaut sur 5 minutes. Cependant, si vous appuyez sur l’heure, vous pouvez entrer aussi longtemps que vous le souhaitez, avec un maximum de 24 heures. Pour commencer à compter, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Démarrer ». Comme pour le chronomètre, vous pouvez le réinitialiser avec le bouton « Reset ». Si vous entrez depuis l’ordinateur, vous pouvez le mettre en plein écran avec le bouton de développement dans le coin inférieur droit du widget.

Grâce à ces deux outils, vous n’avez pas à quitter le moteur de recherche Google pour utiliser un minuteur ou un chronomètre, vous n’aurez pas à ouvrir l’application d’horloge ou à télécharger une application externe. Il vous suffit de rechercher « Chronomètre » ou « Minuteur » et, désormais, vous retrouverez ces deux fonctions après leur brève disparition.

