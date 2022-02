Google puise dans Batman avec une nouvelle fonction de recherche

Google est bien connu pour apporter des gadgets opportuns, amusants et tendance à son moteur de recherche. Dans le passé, cela comprenait un certain nombre de liens avec des films et des événements, et leur dernière mise à jour tire le meilleur parti de la fièvre Batman actuelle avant la sortie de Matt Reeves. Le Batman la semaine prochaine. Google permet désormais à quiconque recherche certains mots liés à Dark Knight d’invoquer une animation mettant en vedette le Bat-Signal et une silhouette du Caped Crusader lui-même se balançant sur la page de recherche des utilisateurs.

2022 est en train de devenir une année pour les fans de Batman, et pas seulement pour la sortie imminente des débuts de Robert Pattinson dans le Bat Suit. Alors que la nouvelle version granuleuse de la franchise Batman est l’un des films les plus attendus de l’année, non seulement pour son contenu, mais pour permettre aux studios de cinéma d’évaluer si Spider-Man : Pas de retour à la maison était juste une anomalie ou si le public sera de retour régulièrement dans les cinémas pour les grandes sorties à succès, ce n’est pas la seule fois que nous verrons Batman cette année. Ben Affleck et Michael Keaton reprendront tous deux leurs rôles de protecteur de Gotham dans Le flashet Keaton sera de retour sur HBO Max dans Fille chauve-souris.

Alors qu’un porte-parole de Google a noté que la nouvelle fonctionnalité n’est pas liée à Warner Bros. ou à une version spécifique de Batman, la fonctionnalité sera disponible pendant un an et peut être déclenchée en recherchant des mots centrés sur Batman tels que « Bruce Wayne », « Gotham ». City » et « Bat Signal », qui verront apparaître une petite icône Bat Signal à droite de l’écran. Les utilisateurs peuvent cliquer dessus pour activer ensuite l’animation.







Google a puisé dans Batman au bon moment, l’avenir de The Dark Knight s’annonçant très prometteur





Vous seriez pardonné de penser qu’il ne peut pas y avoir grand-chose de nouveau à venir de la franchise Batman, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Bien que Robert Pattinson soit le sixième acteur principal à assumer le rôle sur grand écran, il reste certainement beaucoup de variations sur le Dark Knight à explorer, et chacune d’entre elles apporte sa propre version de Gotham City et des méchants qui l’habiter.

Matt Reeves donne vie à l’une des premières versions de Batman jamais vue sur grand écran, et avec cela vient une version beaucoup plus fondée du personnage que celle décrite dans d’autres films. Le film est brut, sombre et dérangeant, selon les premières critiques, et le potentiel pour l’avenir de la vision de Robert Pattinson sur Bruce Wayne et son monde est déjà clarifié en parlant de plusieurs suites et de deux spin-offs qui vont déjà de l’avant. .

En plus de cela, il y a aussi l’avenir inconnu des Batmen de Ben Affleck et de Michael Keaton et comment Le flash Le film traitera de ces deux versions de Bruce Wayne ainsi que du multivers DC à découvrir en fin d’année. Avec cela aussi potentiellement menant à plus d’aventures Batman pour Michael Keaton, c’est sans aucun doute une période passionnante pour les fans du héros de DC et qui semble devoir se poursuivre pendant de nombreuses années à venir.





