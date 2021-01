Google publie de nouvelles mises à jour des politiques du Play Store concernant les programmes de fidélité et les fonctionnalités de jeu

29 janv.2021 17:16:42 IST

Google dans un article de blog par la vice-présidente, produits, sécurité Android et confidentialité, Suzanne Frey a annoncé le 28 janvier sa première mise à jour de la politique de 2021. La mise à jour a été publiée dans le but de clarifier et de simplifier les politiques du Play Store concernant les programmes de fidélité et les fonctionnalités liés aux jeux. le nouvelle politique de programme, qui sera mis en ligne le 1er mars 2021, autorisera les applications de jeu en argent réel et les fonctionnalités associées dans les pays où cela est autorisé sous réserve de certaines conditions. L’France ne figure pas dans la liste des pays où le jeu en argent réel sera disponible.

Les types de produits de jeu en ligne autorisés par Google sont les jeux de casino en ligne, les loteries, les paris sportifs et les sports fantastiques quotidiens. Le Google Play Store est disponible dans 190 pays à travers le monde et plus de deux milliards de personnes le visitent chaque mois pour télécharger des applications et plus encore.

«Les développeurs d’applications en France développent activement des fonctionnalités et des services exclusivement indiens. Un exemple est l’utilisation de mini-jeux, de quiz et d’autres techniques de gamification pour ravir les utilisateurs et les convertir en clients fidèles. Ces expériences sont souvent lancées lors d’importants festivals et événements sportifs, et il est extrêmement important de bien faire les choses dans la fenêtre de temps spécifique. C’est l’une des choses dont nous avons discuté lorsque nous nous sommes entretenus avec plusieurs PDG de startups en France et dans le monde au cours des derniers mois. Et, dans le cadre de la toute première mise à jour de la politique de 2021, nous clarifions et simplifions les politiques relatives aux programmes de fidélité et aux fonctionnalités », a déclaré Frey dans le billet de blog.

«La mise à jour apporte plus de clarté sur les exigences des politiques relatives aux divulgations et aux fonctionnalités des programmes de fidélité. Il est conçu pour protéger les utilisateurs et optimiser l’expérience des développeurs. Par exemple, la politique fournit des conseils mis à jour sur l’utilisation de fonctionnalités telles qu’une expérience de rotation de la roue, un jeu de devinettes ou un échange de points 1: 1 pour fidéliser », a ajouté Frey.

.

