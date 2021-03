Google prolonge (encore) l’utilisation gratuite de Google Meet: pour tous et illimité jusqu’en juillet 2021

L’un des services Google qui est devenu le plus populaire au cours de la dernière année est sans aucun doute Google Meet. Le service d’appel vidéo est devenu extrêmement populaire avec le début de la pandémie et, par conséquent, des verrouillages mondiaux il y a un an. Google a décidé de rendre le service gratuit pour tous temporairement, puis a prolongé cette période et maintenant l’a fait à nouveau.





Les comptes Gmail gratuits ont accès « illimité » aux appels vidéo avec Google Meet depuis mars dernier en 2020. Dans un premier temps, cette décision de Google a été prise comme quelque chose de temporaire jusqu’en septembre 2020. Cependant, ils ont décidé de prolonger le mandat jusqu’en mars de cette année car la situation due au COVID-19 était toujours présente.

Le terme se termine cependant aujourd’hui, du moins c’est ce que nous pensions. L’entreprise a décidé prolonger à nouveau la date limite jusqu’en juin prochain 2021. Autrement dit, trois mois supplémentaires pendant lesquels les utilisateurs de Gmail pourront passer des appels vidéo gratuits et illimités sur Google Meet.

Une fois cette période terminée En principe, l’utilisation de Google Meet sera limitée aux utilisateurs qui ne le paient pas. La limite est de 60 minutes par jour pour les appels vidéo. Certains des avantages de la version payante, en plus de supprimer la limite, sont l’enregistrement des appels, la transmission en direct ou des réunions avec jusqu’à 250 personnes.

Le marché (prometteur) des appels vidéo

Google Meet a évolué au cours de la dernière année pour ajouter une multitude de fonctionnalités et s’adapter à la croissance des utilisateurs qu’il a eu. Le service, par exemple, a incorporé une vue en grille permettant de visualiser plus facilement tous les membres de l’appel vidéo. D’autre part, il a également été intégré dans Gmail et Google Agenda, un espace naturel pour un service conçu pour les réunions d’affaires.

Cependant, Google Meet n’est pas le seul sur ce marché. Un autre grand concurrent est Zoom, qui a également eu un boom spectaculaire ces dernières années et a ajouté de multiples fonctionnalités. Microsoft n’est pas loin derrière et il existe également des alternatives open source. Il reste à voir maintenant comment ils sont maintenus une fois les confinements terminés et, en principe, le travail à distance demeure.

Via | Google Workspace